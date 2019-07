Bačić: Smjena Kuščevića nema veze s ultimatumom HNS-a

HNS ostaje u Vladi jer smjena Lovre Kuščevića nema nikakve veze s njihovim ultimatumom, a do petka bi se u Saboru trebao potvrditi novi ministar uprave, poručio je danas predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.

- Mislim da bi zadnji dan Sabora, na glasovanju u petak u ovoj ljetnoj sjednici Sabora trebali imenovati novog ministra uprave – rekao je Bačić danas novinarima u Saboru dodavši kako je predsjedniku Vlade da odluči tko će biti ta zamjena. Kako i ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić na dužnost glavne tajnice Vijeća Europe stupa 18. rujna, Bačić naglašava kako još uvijek ima dovoljno vremena za njenu zamjenu.

- A kada će premijer predložiti novog ministra ili ministricu, pričekat ćemo još par dana da vidimo hoće se imenovati još na ovoj sjednici – kaže Bačić.

Ne prihvaća tezu da je HDZ pristao na ultimatum HNS-a koji je tražio odlazak Kučevića.

- Premijer nije pristao na ultimatum i koliko ja znam, Andreja Plenkovića, nikada ne postupa temeljem ultimatuma, to odbacujem, jako dobro ga poznajem. Nije odstupanje s pozicije ministra uprave bio razlog ultimatum ili stav HNS-a, kada bismo pristali na ultimatum bilo koje stranke u koaliciji, radije bismo išlo na izvanredne parlamentarne izbore, nego što bismo protiv svog uvjerenja mijenjali ministre i dužnosnike iz kvote HDZ-a zato što se ne sviđa nekome. Nismo pristali na ultimatum, ministar je ponudio ostavku i vrlo jasno rekao zašto to radi, jer okolnosti, teret koji se stavlja na njegova leđa prema njegovim procjenama ne omogućava normalan rad Vlade, opterećuje rad Vlade s čime se slažem. S druge strane, rekao je da želi zaštiti svoju obitelj i da jednostavno više nije moguće u takvim okolnostima normalno obavljati dužnost ministra uprave i s time se apsolutno slažem. U trenutku kada se s ničim drugim ne možete baviti nego odgovorima, reakcijama na optužbe koje idu prema vama, vi u tom trenutku postajete teret i Vladi, i ne možete normalno obnašati tu funkciju i to je bio jedini razlog zbog čega je odstupio. Dakle, nije prihvatio ničiji ultimatum – objašnjava Bačić. Ipak priznaje da se HNS kao partner nije fer ponašao tražeći preko medija smjenu jednog ministra.

- Ne slažem se s takvim pristupom, to nije dobro, tako se ne razgovara s partnerom, bio on najveći ili najmanji. Mi u HDZ-u kada bi imali bilo što protiv nekog ministra koji ne dolazi iz naše kvote, to bi rekli u četiri oka tom ministru, pa i toj stranci i ne bismo takve poruke slali preko medija. Ali kažem, to što je napravio HNS na nikakav način nije povezan s ishodom – tvrdi. HNS ostaje u Vladi, nastavlja.

- Da, mi ćemo nastaviti raditi u Vladi s ovom vladajućom koalicijom, u petak ćemo izglasovati sve ono što smo stavili na dnevni red i raspravili i vidimo se na jesen – najavljuje Bačić. Upitan zašto se čekalo mjesec dana s odlaskom Kuščevića, Bačić uzvraća kako za njega nije važno je li Kuščević ostavku dao pet dana prije ili kasnije.

- Bitno je je li on napravio kazneno djelo ili nije. Važno je i to može li se uopće nositi s ovakvim teretom koji mu je stavljen na leđa kao ministar. Kada smo procijenili da to više nije moguće, kad je on sam vidio da to više nije moguće, premijer je prihvatio njegovu ostavku. Ja nisam pobornik da se sudi bez provjera svih činjenica, to sam puno puta rekao. Bez ičijeg ultimatuma, pritiska, odlukom HDZ-a smo napravili ovakvu odluku – pojašnjava Bačić.

Kako je Kuščević šteta Vladi i HDZ-u, ali nije Saboru u koji se sada vraća, zanima novinare.

- To je dobro pitanje, no vrlo dobro znate da ministar ima neotuđiv mandat. Može podnijeti ostavku, ali ministar Kuščević je podnio ostavku i vratit će se u Sabor – uzvraća Bačić. Ne može Kuščević u Saboru pripadati "nekim drugim strujama", jer, uvjerava, u Klubu HDZ-a različitih struja kad je u pitanju rad Vlade i funkcioniranje Sabora.

- Mislim da gospodin Plenković sjajno vodi Vladu RH, mislim da je ovo jedna od, ako ne i najuspjelija Vlada o čemu svjedoči svi važni makroekonomski pokazatelji i mislim da bi to trebalo biti u fokusu naših građana, prema tome, takav rad Plenkovića svakako je valoriziran i cijenjen u HDZ-u i njegova je pozicija iznimno čvrsta i nema nikakvih dilema oko toga kako i na koji način on vodi HDZ, Vlada radi dobro što je nama u HDZ-u najvažnije. Mislim da je Andrej Plenković svojim brojnim postupcima dokazao da je itekako odlučan onda kad to treba – naglašava Bačić.

Kako se Kuščevićeva ostavka odnosi i na dužnost političkog tajnika HDZ-a, treba tražiti i tu zamjenu, no Bačić poručuje kako tu nisu ograničeni nekim rokovima, pa ima vremena za tu odluku.