Snažna promjena vremena juri prema Hrvatskoj: Evo koje dijelove će prvo zahvatiti

Nakon vrućina Hrvatsku će zahvatiti snažna promjena vremena, a temperature će se u nekim dijelovima zemlje spustiti za 10 do 15 stupnjeva. No prije toga, današnji dna donosi sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Na sjevernom Jadranu, od sredine dana i u zapadnim predjelima unutrašnjosti prolazno više oblaka uz mogućnost za kratkorajnu kišu ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slab, ponegdje do umjeren jugozapadni i južni vjetar, navečer u unutrašnjosti mjestimice sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 °C.

Što se tiče petka, na sjevernom Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti promjenljivo oblačno, a mjestimice je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Drugdje djelomice, u Dalmaciji te na krajnjem istoku i pretežno sunčano. Najviša dnevna od 29 do 34, u Dalmaciji i do 36 °C.

A prema prognozi DHMZ-a promjenjivo i nestabilno bit će za vikend. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, u petak uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a zatim i drugdje. U nedjelju je moguća češća te lokalno obilnija kiša i izraženiji pljuskovi. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, u nedjelju do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjeren jugozapadni, za vikend sjeverozapadni, u nedjelju i bura. Dnevna temperatura u padu, izraženije na kopnu.

Kako piše N1 premještanje hladnog nestabilnog zraka prema istoku ubrzat će se krajem tjedna, te za vikend očekujemo intenzivnu promjenu vremena povezanu s prolaskom hladne fronte. Fronta će se brzo premještati preko naših krajeva prema istoku, uz pad temperature zraka za 10 do 15 stupnjeva, olujne udare vjetra te grmljavinu i pljuskove. U sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te u Gorskom kotaru mogući su intenzivniji pljuskovi, uz više od 40 litara oborine u sat vremena.