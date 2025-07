Hitna u Istri ima 43 nova vozila vrijedna 6,6 milijuna eura

Ovih je dana Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije svoj vozni park obogatio za 10 novih ambulantnih vozila; po dva vozila za Ispostave Pula, Pazin, Labin, Poreč i Umag. Ukupna vrijednost vozila koje je Istarska županija nabavila iznosi nešto više od 2,1 milijun eura.

– Svake smo godine nabavljali vozila, ovo je nastavak takve prakse rada, a od 2021. godine uložili smo znatna financijska sredstva u obnovu voznog parka, kako ambulantnih tako i vozila za sanitetski prijevoz. Do sada je tako nabavljeno 20 vozila za hitnu i 23 za sanitet, za što smo izdvojili više od 6,6 milijuna eura. Svim do sada nabavljenim vozilima pokrivamo cijelu Istru i sve Ispostave jer nam je ravnomjeran razvoj svih dijelova naše županije važan, a zdravstvo nam je u vrhu prioriteta. Sretni smo i ponosni što je naš Nastavni zavod za hitnu medicinu ogledni primjer u Hrvatskoj, čemu zahvaljujem i čestitam svim vrijednim djelatnicima. Držim da je ključ uspjeha čovjek i zato i ulažemo znatna financijska sredstva u zdravstveni kadar, ali i u opremu – kazao je Boris Miletić, istarski župan. Zamjenica župana Gordana Antić dodala je da je nabava vozila jedna od 27 mjera iz Programa za zadržavanje i privlačenje kadrova, a jedna od njih odnosi se na brigu o radnicima, odnosno njihovu sigurnost i mentalno zdravlje, a planiraju obraditi i mjeru koja se odnosi na brigu o pacijentima.

Ravnateljica Nastavnog zavoda za Hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić osvrnula se na sama vozila, naglasivši da su vrhunske kvalitete i izvrsnih performansi koja jamče maksimalnu sigurnost djelatnicima i pacijentima.

– Vozila su opremljena dodatnom opremom koja olakšava rad djelatnika na terenu, a to su motorizirana nosila i motorizirani gusjeničari. Vozila su zapravo naše pokretne ambulante za zbrinjavanje hitnih medicinskih stanja i kao takva opremljena su najmodernijom opremom koja služi za zbrinjavanje hitnih stanja na terenu. Naši su timovi stalno na terenu, spašavaju živote u realnom vremenu, a rezultati našeg rada mjere se spašenim ljudskim životima. Prošle je godine prosjek preživljavanja kod iznenadnog srčanog zastoja bio više od 22%, što je iznad ukupnog svjetskog prosjeka i na to smo ponosni. To je rezultat kontinuirane edukacije djelatnika, ulaganja u najmoderniju medicinsku opremu i naravno ulaganja u vozila koja su ključna za kvalitetno i učinkovito zbrinjavanje hitnih stanja. Očekujem da se ovakva kvalitetna suradnja s Istarskom županijom i jedinicama lokalne samouprave, koje snažno podupiru naš rad, nastavi – kazala je T. Čemerikić i dodala da im do kraja godine stižu još četiri vozila.