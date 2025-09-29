Naši Portali
SLETIO NA IGRALIŠTE

Hitna akcija spašavanja: Helikopter prevezao dijete do Klaićeve

Šibenik: Helikopterske hitne medicinske službe svakodnevno obavljaju prijevoz pacijenata
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
29.09.2025.
u 18:23

Građani koji su svjedočili događaju tvrde da je riječ o malom djetetu, no službenih informacija o njegovom zdravstvenom stanju zasad nema

Na nogometnom igralištu u neposrednoj blizini Klinike za dječje bolesti u Zagrebu u ponedjeljak poslijepodne odvila se dramatična akcija spašavanja, prenosi 24sata. Naime, oko 17:40 sati ondje je hitno sletio helikopter kako bi preuzeo dijete i prevezao ga u bolnicu.

Kako doznajemo, helikopter je stigla iz Čakovca, gdje su dijete doveli do teniskih terena kako bi ga helikopter mogao preuzeti na poziv tamošnje bolnice. U Zagrebu je policajac na motoru, zajedno s vatrogascima, osiguravao i čistio trasu do mjesta slijetanja.

Građani koji su svjedočili događaju tvrde da je riječ o malom djetetu, no službenih informacija o njegovom zdravstvenom stanju zasad nema, piše 24sata.

