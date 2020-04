HGK traži otvaranje dućana, kafića, restorana, kampova, Stožer oprezan

Uoči najavljene relaksacije mjera zaštite od koronavirusa koju bi Vlada trebala utvrditi na sjednici u četvrtak, Banskim dvorima stigli su prijedlozi Hrvatske gospodarske komore za otvaranje gospodarskih subjekata. HGK predlaže postupno otvaranje svih trgovina, obrta, prometa, turističkih objekata, a prijedlog predviđa i mjere zaštite za svaku skupinu. U priopćenju, HGK predlaže decentralizirani pristup o kakvom već neko vrijeme govore i ministri, odnosno popuštanje mjera u županijama s povoljnijom epidemiološkom slikom. Popuštanje mjera predlaže se za županije u kojima sedam dana zaredom nije bilo novozaraženih ili imaju malo zaraženih.

Predlažu produljenje rada trgovina do 20 sati i postupno otvaranje neprehrambenih trgovina, uz ograničenje broja kupaca u odnosu na površinu objekta i asortiman koji prodaju. Traže zatim otvaranje minitržnica u manjim mjestima te promjenu radnog vremena pekarnica od šest do 15 sati, što su već zatražile i neke županije, među njima Osječko-baranjska. Do sredine svibnja otvorili bi i trgovačke centre, a zazivaju i otvaranje frizerskih salona i salona za uljepšavanje, servisa, praonica i računovodstvenih ureda, opet uz mjere opreza. U frizerskim salonima bi, primjerice, osigurali smjenski rad zaposlenih i ograničili broj naručenih tako da bi se u istom trenutku u salonu mogla naći samo dva klijenta, zaštićena obveznom maskom i rukavicama.

Kad je riječ o restoranima i kafićima, predlažu otvaranje onih s terasama i razmakom među stolovima, a ostalima bi se omogućilo izdavanje pića koje će se konzumirati izvan objekta, u jednokratnoj ambalaži. Radno vrijeme ugostitelja ograničili bi do 21 sat. Za zaposlene u restoranima uveli bi obvezno redovito mjerenje tjelesne temperature.

U turizmu predlažu popuštanje mjera za nautički turizam i otvaranje malih obiteljskih objekata i kampova s bungalovima. HGK je i za otvaranje koridora za dolazak stranih turista. U prometu traže punu normalizaciju, ukidanje konvoja za kamione, koje je već najavila i Vlada, i postupno otvaranje luka za međunarodni promet. Popuštanje mjera trebalo bi pratiti i otvaranje vrtića, ali i dječjih igrališta na otvorenom. Očekuju i otvaranje državnih ureda, iako je iz Ministarstva uprave već rečeno kako će povratak šaltera vjerojatno biti među zadnjim mjerama o kojima će se razmišljati.

U Banskim dvorima jučer smo pokušali provjeriti koje bi od mjera koje predlaže HGK mogle biti prihvaćene, no reakcije zasad nema, a u pojedinim ministarstvima govore kako su prijedloge HGK vidjeli isključivo u medijima.

O čemu bi moglo ovisiti popuštanje mjera, jučer je na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite govorio Krunoslav Capak, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo.

- Pažljivo ćemo procijeniti epidemiološku situaciju, napravit ćemo indeks rizika prema kontagioznosti svaki dan i što to znači za broj novooboljelih u Hrvatskoj - kazao je Capak, uz poruku da će odluke donositi Vlada i Stožer. Capak ističe da epidemiološka situacija ne ovisi samo o padu broja oboljelih, već o nizu elemenata.