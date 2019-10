HDZ više i ne govori o prijevremenim izborima, nego da mogu mandat odraditi do kraja i bez HNS-a, dakle procjenjujem da je ovo što HNS radi ćorak, poručio je danas čelnik Mosta Božo Petrov komentirajući HNS-ovu prijetnju da neće podržati državni proračun ako se ne udovolji zahtjevima sindikata obrazovanja.

- HDZ u svakom trenutku može birati hoće li ići na prijevremene izbore ili će održavati većinu s Bandićem, Pupovcem i Vrdoljakom. To je njihov izbor, odlučili su je održavati s njima, oni su im partneri, ili kako je premijer rekao strateški partner, pa neka nastave biti, a u trenutku kad to ne budu htjeli onda će valjda ići na prijevremene izbore. Za Most ti izbori trebali održati još u travnju 2017., kada smo morali napustiti koaliciju s HDZ-om. Tada se dogodila prva sramotna prevara i politička trgovina – kazao je Petrov te naglasio kako je upravo predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković afirmirao tu političku trgovinu.

- Nema tog vodopada kojim može oprati svoj obraz – dodaje.

Nije ga uzrujala vijest da su sisački gradski vijećnici Predrag Sekulić i Ivana Cindrić Krčelić istupili iz Mosta.

- Koliko znam, nama ljudi prilaze. Vidjet ćete idućih dana druge ljude koji će dolaziti u Most. Neki ljudi odu, neki dođu – ustvrdio je.

Što se tiče teze predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović da je u Jugoslaviji živjela iza željezne zavjese, Petrov podsjeća da je i tada bilo ljudi koji su živjeli dobro.

- No to je bila država u kojoj su borci za slobodu i ljudska prava završavali na višegodišnjim robijama, Marko Veselica je takav primjer. Kad je predsjednica to govorila, učinilo mi se da sam vidio da goloruka juriša na Berlinski zid, ona je disidentska ikona, tako to izgleda – tvrdi čelnik Mosta.

Čudi se najavi SDP-ova predsjedničkog kandidata i bivšeg premijera Zorana Milanovića da će obići Hrvate iseljene u Irsku jer je on dok je bio premijer mogao raditi na tome da ti ljudi ne iseljavaju. - Više bih volio da su se time pozabavili kad su bili u izvršnoj vlasti i napravili mjere da ti ljudi ne odu u Irsku - naglašava Petrov.