'HDZ se treba angažirati kako bi što više pomogao Primorcu, a nakon toga se odmah posvetiti pripremi za lokalne izbore'

Na pitanje može li HDZ-ov kandidat Dragan Primorac u drugom izbornom krugu smanjiti ogromnu prednost Zorana Milanovića iz prvog kruga, Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine priznao je danas u Večernjakovom studiju kako je HDZ u prvom krugu očekivao nešto bolji rezultat svog kandidata i nešto slabiji rezultat aktualnog predsjednika, jednostavno zato što su to predviđale sve predizborne ankete. "Međutim, ovo što se dogodilo prije deset dana smo mi već jednom praktično prošli u HDZ-u. Imali smo našu kandidatkinju za predsjednicu 2005. godine, kada je Stipe Mesić u prvom krugu osvojio gotovo 49 posto glasova, a ona je ostala na 20 posto", podsjetio je Bačić, iako prihvaćajući primjedbu kako je HDZ, tada na čelu s Ivom Sanaderom, s Mesićem imao prilično dobre odnose, što je teško usporedivo s aktualnom "tvrdom kohabitacijom" između Andreja Plenkovića i Milanovića.

Podsjeća, međutim, da je HDZ-ova kandidatkinja Jadranka Kosor tada u drugom krugu "dobacila" do 34 posto podrške, zbog čega vjeruje kako puno bolji rezultat u drugom krugu sada može postići i Primorac ."Ipak 77 posto hrvatskih građana nije glasovalo za Zorana Milanovića. On je dobio 49 posto od 46 posto onih koji su uopće izišli na izbore, što znači da postoji dovoljan bazen u kojem je moguće napraviti dobar dobar rezultat", kazao je Bačić. Ocijenio je kako je sada nužno da Primorac u kampanji za drugi krug dopre do većeg broja birača, kojima treba pokazati kako je bolji kandidat od Milanovića, koji će Hrvatsku čvrsto usidriti tamo gdje joj je mjesto.

"Naš je stav da, ovim načinom kako radi, Zoran Milanović to nije, da njegov rad nije na tragu ciljeva koje smo davno kao država uspostavili, a to je da ćemo biti čvrsti dio NATO saveza i Europske unije i da ćemo voditi zajedničku politiku", uvjeren je Bačić. Na opasku kako je prvi krug pokazao da Primorcu glas nije dao ni dobar dio HDZ-ovih standardnih birača, Bačić kaže kako je tomu dobrim dijelom vjerojatno kumovala poznata činjenica da birači izbjegavaju "staviti sva jaja u istu košaru", zbog čega od 2000. godine naovamo nije bio uspješan niti jedan kandidat za predsjednika čija je stranka istdobno imala većinu u Saboru i premijera iz svojih redova.

Što se tiče samog izbora kandidata koji, očito, za HDZ nije bio najsretniji, Bačić podsjeća da je odluku o predsjedničkom kandidatu stranka donijela nakon što je uspješno odradila dvoje izbore, parlamentarne i europske, koje nisu htjeli opterećivati još i pripremama za predsjedničke. U međuvremenu su, podsjeća, u HDZ-u u srpnju dovršeni i izbori za stranačka tijela. "Rekli smo, kada završimo ta tri ciklusa, onda ćemo odlučiti o izboru našeg kandidata za predsjednika i to smo i učinili. Mi smo već 19. srpnja, četiri dana nakon izbornog sabora stranke, na ućem vodstvu HDZ-a imali anketu o nekolicini, mislim šestoro kandidata, među kojima su bila i dva nestranačka, Miro Gavran i Dragan Primorac. I tada, ja to moram reći, nitko od mojih kolega, stranačkih i vladinih dužnosnika, nije iskazao neku želju da bi išao u tu izbornu utakmicu", prisjeća se Bačić.

Na pitanje je li predsjednik stranke od bilo koga od tih dužnosnika izravno tražio da se kandidiraju, ponavlja kako je stranka na užem vodstvu i o tome razgovarala. Kad je, konkretno, riječ o Ivanu Anušiću, ministru obrane i potpredsjedniku Vlade i stranke, Bačić kaže kako je Anušić tada kazao, otprilike, "Ako ne moram, radije ne bih", što je bilo jasno i iz njegovih javnih istupa iz tog vremena, kada je naglašavao kako je okrenut poslu u MORH-u. "Mi smo tada ocijenili da je nestranački kandidat na ovim izborima možda najbolje rješenje. Dakle, da idemo s nestranačkim kandidatom, kojega ćemo zajedno s cijelom vladajućom koalicijom podržati i time smo krenuli u kampanju, a vrlo važna činjenica je bila to što je Primorac doista najbolje stajao u anketi koju je naručila stranka. On je i osobno iskazao takvu ambiciju, što je vrlo važno imati, i mi smo ga u tome podržali", govori Bačić.

Potpredsjednik HDZ-a uvjeren je i kako Primorčev podbačaj u prvom izbornom krugu, kao ni predsjedničke izbore ukupno, ne treba dovoditi u vezu s rejtingom stranke budući da su, naglašava, predsjednički izbori visokopersonalizirani. "Stranka je u protekloj, 2024. godini, pokazala da ima snažnu podršku hrvatskih birača, mi smo kao stranka pobijedili u trećem izbornom ciklusu zaredom na parlamentarnim izborima i treći puta formirali Vladu. To dosad nikome nije uspjelo, prvi je u tome uspio Andrej Plenković. Nakon toga smo osvojili 50 posto mandata na europarlamentarnim izborima, čime smo dokazali da je HDZ stranka koja pobjeđuje i uz veliki i uz mali izborni odaziv", ističe Bačić.

Foto: Matej Pavelić

Zbog svega toga, uvjeren je da će stranka svoju snagu ponovo pokazati u svibnju, pri čemu podsjeća da je nakon prošlih predsjedničkih izbora, na kojima HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar Kitarović nije uspjela osvojiti još jedan mandat na Pantovčaku, HDZ uspio "zaplaviti" Hrvatsku na parlamenim izborima, održanim svega četiri mjeseca nakon toga, a i na kasnijim lokalnim izborima. Naglašava, na kraju, kako je uvjeren da se stranka do nedjelje treba angažirati kako bi što više pomogla Primorcu u drugom izbornom krugu, a nakon toga se odmah posvetiti pripremi i motivaciji za lokalne izbore jer, upozorava, niti jedan rezultat ne može doći sam po sebi. "Pobjedu morate zaraditi na svaki mogući način. Dakle, i organizacijski i kadrovski, s dobrim kadrovima, ali bez rada, bez angažmana u kampanji, neće vam pobjeda pasti u ruke", poručio je Bačić stranačkim kolegama na terenu.

Na opasku da se izbor kadra za lokalne izbore u HDZ-u poprilično oduljio, s obzirom da je stranka najavljivala kako će glavninu kandidata odrediti do Općeg sabora HDZ-a održanog u listopadu, Bačić pojašnjava kako je taj rok bio više stvar preporuke gradskim, općinskim i županijskim organizacijama da utvrde kandidate. "Međutim, u politici ne možete sve nožem odrezati. Postoje, jasno, različita razmišljanja, potrebno je ponegdje provesti dodatne konzultacije sa predsjednicima županijskih, pa onda gradskih i općinskih ogranaka, za one jedinice lokalne samouprave u kojima kandidati još nisu utvrđeni. Sad ćemo odraditi predsjedničke izbore i nakon njih, u idućih mjesec dana zaključiti listu kandidata za lokalne, kako bismo novim kandidatima dali dovoljno vremena da se predstave biračima, a onima koji su na dužnosti da mogu biti sigurni da idu u izbornu kampanju", najavio je.

U HDZ-ovim redovima već je neko vrijeme prisutna određena zabrinutost oko izbornih šansi stranke u Dalmaciji, gdje je SDP na prošlim izborima odnio neke važne sredine, a istodobno su narasle i nove liste, koje stvaraju pritisak na pomlađivanje kadra koji će i HDZ ponuditi na ovim izborima. "Ja sam pobornik ideje da mladi, perspektivni ljudi osvježe stranku, da budu nova lica stranke i to na svakoj poziciji", uzvraća Bačić i najavljuje da će HDZ i u Splitsko dalmatinskoj i u cijeloj Dalmaciji i u Zadarskoj županiji i Šibensko i Dubrovačko neretvanskoj u idućih mjesec dana definirati kandidate koji će, uvjeren sam, ponovno zaploviti i ponovno, odnosno u 2025. godine u svibnju donijeti pobjedu Hrvatskoj demokratskoj zajednici", uvjeren je Branko Bačić.