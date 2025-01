Plenković o izboru kandidata HDZ-a: Anušić je bio najviše fer, a pokušaji stvaranja nezadovoljstva u stranci neće proći

Premijer Andrej Plenković dao je izjave za medije ovog ponedjeljka iz Westina, gdje je stigao na primanje povodom pravoslavnog Božića kojeg priređuje Srpsko narodno vijeće. Novinari su Plenkovića pitali vezano uz HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca za predsjednika.

- Ne valja ako smo puno uz njega, ne valja ako nismo. Stranka je angažirana, partneri su angažirani, ključna stvar je sučeljavanje 1 na 1 i tu će građani imati priliku vidjeti zašto je loše za građane da izaberu Milanovića, a dobro da izaberu Primorca. Loše je za državu ako netko ima podršku na temelju samo fabricirane mržnje prema HDZ-u - odgovorio je.

- Sve što je Milanović činio bilo je protiv naših strateških interesa. Da je barem bio frajer kao Orban pa rekao da neće hrvatski vojnici sudjelovati u NSATU, ali nije. Plaši Hrvate da će voditi tuđi rat, moraš biti jako zao kako bi na taj način pokušao dobiti glasove birače. Građani, netko vas besramno laže da će se hrvatski vojnici slati u Ukrajinu. Eksplicitno piše u dokumentu da hrvatski vojnici neće ići u rat. Ima hrvatskih medija koji su razarali tu tešku laž, onda ove floskuletine ne bi zvučale nekome kao istina, već kao obična laž - komentirao je Plenković.

- Mi smo vodili razgovore unutar stranke, pitali smo sve i nitko nije htio biti kandidat, Anušić je čak bio najviše fer jer je rekao da ''ako baš treba da može on'', ali je na kraju rekao da ne želi ni on. Pokušaji stvaranja klice nezadovoljstva unutar HDZ-a neće proći, svi sve znaju. Prije nešto je uzet u ovu flajšmašinu medija Primorac je imao dobar postotak na anketama unutar HDZ-a. Milanović vam nudi 5 godina istoga, a možeš imati i ozbiljnog i aktivnog rada u skladu s predsjedničkim ovlastima poput Primorca - tvrdi Plenković pa dodao kako su on i Milanović surađivali u situacijama kada je to bilo nužno.

Premijer je prokomentirao i navode Srbije oko angažmana hrvatske strane u masovnim prosvjedima: ''Mi smo usred predsjedničke kampanje i božićnih blagdana prionuli na SOA-inu operaciju sudjelovanja u prosvjedima u Srbiji? Mislim što da vam kažem''. Dodao je kako nema vremena baviti se floskulama koje iznosi srpska vlast ''po unutarnjoj potrebi'', već se bavi pitanjima koja su od interesa Hrvatskoj.

Imamo čvrsti stav, naglasio je Plenković vezano uz pronalazak nestalih iz Domovinskog rata, dodajući kako je veliki broj građana pronađeno u mandatu ministra Tome Medveda. Inače, uz predsjednika Vlade u Westinu je bio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

