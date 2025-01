Puhovski: Milanović je nezakoniti politički sin Franje Tuđmana, Plenković izgubio dodir s realnošću

- Očekivao sam pobjedu Zorana Milanovića već u prvom krugu, jedini sam u Hrvatskoj to i javno prognozirao i promašio za svega 14 300 glasova. Stoga, ne iznenađuje me sinoćnji Milanovićev trijumf. Iznenadilo bi me da je dohvatio manje od 65 posto glasova, a na kraju je otišao preko toga. No važno je da se shvati kako je to jučerašnji jednokratni događaj, odnosno da tih milijun i sto tisuća glasova više ne postoje. To moraju shvatiti i pobjednici i gubitnici. Milanović je u svom govoru djelovao kao da to shvaća, ali nisam siguran je li uistinu tako ili je tako govorio jer je to finoća koja ga rijetko hvata, ali tu i tamo se dogodi - za Večernji list rezultate osmih predsjedničkih izbora u Hrvatskoj komentirao je politolog i politički analitičar Žarko Puhovski, dodajući kako je Milanovićeva premoćna pobjeda 'bućkuriš orijentacije od onih koji su znatno desniji od HDZ-a i znatno ljeviji od SDP-a'.

- Milanović je na svoje ime dobio pobjedu koju u te svrhe više ne može koristiti jer se nakon drugog mandata više ne može kandidirati za predsjednika. No mogao bi to iskoristiti da se konačno počne ponašati gospodski kao pobjednik i preuzme inicijativu za suradnju. Prva ozbiljna akcija za to bit će kad bude sazvana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Milanović je ostao jedan posto 'kratak' da ponovi rezultat ratnog predsjednika Franje Tuđmana koji je dvaput pobijedio na predsjedničkim izborima u prvom krugu s više od 50 posto podrške glasača.

- Milanović je nešto kao nezakoniti politički sin Franje Tuđmana. Malo je lijevo, malo desno i to očigledno pali. Svi pamte samo kad im kaže da su najbolji i najljepši te su na kraju svi zadovoljni.

Puhovskog smo pitali je li i on zadovoljan sinoćnjim rezultatima.

- Jako sam nezadovoljan jer se osjećam osobno ugroženim s obzirom na to da me Zoran Milanović pokušao spriječiti da javno djelujem, ali vjerujem ipak da me neće doći glave. Ne veselim se, ali činjenica je da Milanović sposobniji od svojih političkih protivnika i to je sinoć dokazao, rekao je Puhovski, podsjećajući na Milanovićeve izjave o gostovanjima Puhovskog na nacionalnim televizijama, nazivajući ga pri tom drukerom, propalim političarom i ništarijom.

Tijekom sučeljavanja na HRT-u s Draganom Primorcem, novi stari predsjednik vrijeđao je u sličnom tonu i novinara Večernjeg lista Tomislava Krasneca, što Puhovski smatra nedopustivim.

- Možemo misliti o Krasnecu i njegovom radu što god želimo, ali nazivati ga korumpiranim tipom bez dokaza je nedopustivo, a potpuno je nekorektno i sramotno što je izostala reakcija HND-a koji je očito dio bedema ljubavi udruga koje žele biti NGO, a u biti su do krajnjih granica svrstani uz Milanovića.

Komentirajući govor Andreja Plenkovića, koji je izgledao prilično frustrirano nakon povijesnog poraza HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca te je odbio čestitati aktualnom predsjedniku Milanoviću, Puhovski je kazao:

- Nije greška to što Plenković nije čestitao, jer znamo da je i Milanović triput odbio čestitati HDZ-u na pobjedi, već je premijer pogriješio jer je u svom govoru djelovao kao da nema kontakt s realnošću. Govorio je u stilu da su izgubili utakmicu jer je teren bio sklizak pa superiorna tehnika HDZ-a nije došla do izražaja, a k tome je i sudac navijao protiv njih. Ni riječi o vlastitim greškama, što je slučaj i tijekom posljednjih osam godina njegove vladavine. Nikada Plenković nije kazao kako je kriv za bilo što. HDZ se ne ponaša kao da je izgubio, to može biti opasno. No, HDZ i dalje ima većinu i vlada Hrvatskoj. Neki su se poput Hajdaša Dončića požurili prometnuti kao budući premijeri, ali to su zablude jer HDZ još godinama može biti na vlasti. Podsjetio bih tu na kultnu izjavu dobrog starog Churchilla nakon bitke za Egipat 1942. godine, kada je kazao: 'Ovo još nije kraj. Nije čak ni početak kraja. Ali je možda kraj početka'. Lokalni izbori koji će uslijediti ove godine su nešto sasvim drugo, HDZ-ovo biračko tijelo imat će više interesa za njih jer ih se direktno tiče, mnogi ovise o stranci, a županije zapravo zbog toga i postoje. Na lokalnim izborima su važnija pitanja tko je napravio cestu i vodovod u vašem mjestu, nego pitanja ustavnosti, to je za hrvatske glasače previše apstraktno.

Milanović je u svom trijumfu osvojio sve hrvatske županije i 'zacrvenio' Hrvatsku.

- Iza njega je stala ljevica, ali i desnica, trećina glasova koje je dobio stižu od glasača koji smatraju da HDZ nije dovoljno HDZ te da bi Milanović tu stranku vodio bolje od Plenkovića. U to i ja vjerujem, rekao je Puhovski.

Postoji li onda u Hrvatskoj uopće prava ljevica?

- Ona se raspala na manje stranke i na Možemo! koji se boji sam sebe. Njihova kandidatkinja Ivana Kekin trčala je nakon prvog kruga dati potporu Milanoviću što je potpuno besmisleno jer se Možemo! za svoje glasače bori protiv SDP-a, a ne protiv HDZ-a od kojeg ne može dobiti ništa.

Na pitanje vjeruje li Plenkoviću kada kaže da nitko od visokopozicioniranih HDZ -ovaca nije htio u utrku s Milanovićem, Puhovski odgovara:

- Ivan Anušić je kazao da je bio spreman i bolje bi prošao od Primorca. Svatko bi bolje prošao od Primorca koji je bio katastrofalan kandidat, najgori uz Ivanu Kekin na ovim izborima. Oni su kandidaturom oslabili svoje stranke. Primorac je slab i blijed karakter s biografijom koja je poput švicarskog sira prepuna rupa, mada se predstavlja kao velika svjetska znanstvena faca. Potpuno je neuvjerljiv čak i kada je u pravu. Ne volim teorije zavjere, ali u onoj da Plenkoviću odgovara Milanović na Pantovčaku ima sve više argumenata.

U reakcijama stranih medija na rezultate predsjedničkih izbora može se pronaći teza kako je Milanović proruski igrač zbog pojedinih stavova poput protivljenja ulasku Švedske i Finske u NATO, no Puhovski se ne slaže s tim tvrdnjama.

- Milanović nije proruski tip već je uletio u vlastitu frazeologiju u verbalnom sukobu s HDZ-om kako bi bio drugačiji od njih. Neke njegove izjave su pri tom razume, kao stav i priznavanju Palestine što je uistinu velika i važna tema u svijetu. Osim njega i ekipe iz Možemo! o tome se u Hrvatskoj nitko nije oglasio.

Milanović je također u pravu kada kaže da se Rusiju ne može pobijediti, ali ni Rusija u ovom ratu očito ne može pobijediti. Ipak je besmisleno unaprijed govoriti da Hrvatska neće slati vojsku u Ukrajinu kad i ako dođe do prekida vatre. Nisam velika pristalica NATO-a, ali ne vidim po čemu bi to bilo drugačije od situacije kada smo slali vojsku na Golansku visoravan, takvi stavovi Milanovića su nejasni. Ako smo članica NATO-a, onda imamo i određene obveze, smatra analitičar.