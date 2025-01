Primorac izgubio sve utvrde HDZ-a, osim Cetingrada i Saborskog

Činjenica je, pokazuju sada i službeni rezultati predsjedničkih izbora, da su birači svih hrvatskih županija, bez obzira na to tko u njima bio na vlasti, odlučili da im Zoran Milanović ponovno bude predsjednik, odnosno Dragana Primorca nisu prepoznali u toj ulozi. Posebno je to zanimljivo u županijama u kojima je HDZ na vlasti otkad županije postoje.

Jedna od takvih je Karlovačka županija; HDZ je na čelu županije od njezina osnutka, a na vlasti je i u tri od pet gradova, no unatoč tome, Zoran Milanović svugdje je osvojio nadmoćno više glasova od suparnika; razlika u konačnom broju glasova nešto je manja u Slunju. Primorac je pobijedio samo u dvije općine, i to Saborskom za svega tri glasa prednosti i Cetingradu, rodnom mjestu HDZ-ova ministra i potpredsjednika Vlade Tome Medveda.

Koliko je kandidat HDZ-a Dragan Primorac prošao loše u HDZ-ovoj utvrdi u Zadru, pokazuje i broj glasova koji mu ne bi bio dovoljan da na prošlim lokalnim izborima "prođe" u drugi krug u utrci za zadarskog gradonačelnika. Ni 6000 glasova (5996) Dragan Primorac osvojio je u Zadru u kojem HDZ u kontinuitetu sad već vlada gotovo koliko je vladala i komunistička partija. Dobro, za to HDZ-u manjka još dva mandata. I na prošlim lokalnim izborima izgubili su gradsko vijeće, ali fakat je da je Zadar Milanoviću dao na predsjedničkim izborima više od 75 posto glasova, a što mnogim analitičarima znači i signal za lokalne izbore.

Da neki drugi vjetrovi pušu ispod Velebita, pokazuju i iznenađujući rezultati u Zadarskoj županiji, oduvijek dosad sklonijoj HDZ-u. I tamo je kandidat HDZ-a doživio (doduše nešto manji) debakl s podrškom od tek nešto više od 33 posto. Dragan Primorac pobijedio je u četiri zadarske općine, među kojima i u Lišanima Ostrovačkim, odakle je porijeklom Milanovićeva supruga. Ipak, od svih brojki najznačajnije, pitanje je jesu li i najneočekivanije, one s izbora u Gradu Zadru. Zoran Milanović je premašio 18.000, a Dragan Primorac nije dosegao ni 6000. Je li to pokazatelj skorog pada HDZ-a u Zadru nakon 35 godina vladanja, znat će se na lokalnim izborima već za pet mjeseci.

Sve do ovih predsjedničkih izbora Vukovarsko-srijemska županija smatrala se jednom od izbornih utvrda HDZ-a. Međutim, u prvom krugu izbora Dragan Primorac je pobijedio u samo četiri općine, a u drugom je Zoran Milanović dominirao te suparniku prepustio pobjedu samo u Općini Lovas, i to za svega 22 glasa. U najistočnijoj hrvatskoj županiji Milanović je osvojio 65,22 posto glasova, a Primorac 34,78 posto. Milanović je i u drugom krugu pobijedio u svih pet gradova u županiji: Vukovar (61,31%), Vinkovci (67,47%), Županja (69,32%), Ilok (54,94%) i Otok (62,26%). O njegovoj dominaciji govori i to da je pobijedio u Vinkovcima, gdje je HDZ na vlasti više od 30 godina, kao i Vukovaru, gdje vlast drži DP uz odnedavno podršku HDZ-a. Milanović je dobio više glasova i u Otoku, gdje je 30 i više godina na vlasti bio HDZ, a sada vlast obnaša gradonačelnik iz reda DP-a. Isti je rezultat i po općinama gdje je Milanović, a gdje je HDZ sve ove godine od neovisnosti na vlasti. Daleko najveću podršku Milanović je u Vukovarsko-srijemskoj županiji dobio u općinama s pretežito srpskim stanovništvom: Borovo – 96,13%, Markušica – 97,82%, Negoslavci – 87,95% i Trpinja – 94,21%.

Zoran Milanović u Splitsko-dalmatinskoj županiji dobio je 97.040 glasova, dok je Dragan Primorac u ovoj HDZ-ovoj utvrdi dobio 47.736 glasova. Očekivano, Milanović je pobijedio u Splitu, Trogiru, Makarskoj, Sinju, ali i u gradovima gdje je HDZ na vlasti, poput Kaštela i Solina. Primorac je osvojio samo manje općine, poput Podbablja, a uspio je osvojiti samo četiri grada u Republici Hrvatskoj od kojih su tri u Splitsko-dalmatinskoj županiji: Vrlika, Imotski i Trilj. Dobio je još jedino u Drnišu koji je u Šibensko-kninskoj županiji. Što se tiče Dubrovačko-neretvanske županije, Milanović je osvojio 27.487 glasova, a Primorac gotovo upola manje, 14.734. Milanović je pobijedio u Dubrovniku, Metkoviću, Pločama, Korčuli, Opuzenu, Konavlima. Zoran Primorac uspio je pobijediti u Općini Pojezerje gdje je dobio 173 glasa, a Milanović 133 i u Općini Slivno (383 za Primorca, 365 za Milanovića). U Zažablju su obojica osvojila jednako, po 120 glasova.

Dragan Primorac, HDZ-ov kandidat, odnio je pobjedu nad Zoranom Milanovićem u inozemstvu. Dobio je ukupno 13.892 glasa, a za Zorana Milanovića u inozemstvu je glasalo 6985 ljudi. Upada u oči da je Primorac u Sjedinjenim Američkim Državama, zemlji u kojoj, po njegovim riječima, živi, i za koju je profesionalno vezan, dobio samo 65 glasova. Ni Milanović nije dobio previše, 71 glas, ali opet više od Primorca.

Što se tiče Bosne i Hercegovine, HDZ-ov kandidat tradicionalno je pobijedio osvojivši 10.227 glasova, ali prvi put je kandidat SDP-a dobio više od 30% glasova birača u BiH. Za njega je bio 3671 birač. Očito su honorirali Milanovićevo zalaganje za jednokopravnost Hrvata u BiH pa im je u prvom pobjedničkom obraćanju posebno zahvalio. I to ne jednom. Primorac je pobijedio u Kanadi, Argentini, Australiji, Francuskoj, Švicarskoj. U Srbiji je uvjerljivo pobijedio Milanović, kao i u Irskoj, Crnoj Gori, Austriji, Čileu, Mađarskoj, Rusiji... U Njemačkoj je pobijedio Dragan Primorac s 1943 glasa, a Zoran Milanović dobio je povjerenje 984 birača.

HDZ-ove su se utvrde u Hrvatskoj ovog puta zacrvenjele; tko je kome poslao kakvu poruku, na političarima je da analiziraju. Na temelju tih analiza bit će postavljeni temelji za, lokalnim šerifima svih boja, najvažnije lokalne izbore za nekoliko mjeseci. Ključ je uspjeha, kako bi rekla jedna reklama, čovjek s imenom i prezimenom. Ono što se od Milanovića i Plenkovića sada očekuje, sublimirao im je IDS-ov predsjednik Dalibor Paus u čijoj je Istri Milanović dobio podršku više od 90 posto birača. – Građanima je dosta sukoba ega, pa pozivam na promjenu modela komunikacije između Pantovčaka i Banskih dvora. Bez suradnje nema zdrave demokracije ni zdravog društva – poručio je Paus.

FOTO Svadljivi dječak koji se potukao čim je postao predsjednik razreda: Evo kako se Milanović mijenjao kroz godine