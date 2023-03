Gaf tjedna: Grad opustošen, a gradonačelnik kupuje stol za čak 22.500 eura

Benkovac je jedan od najsiromašnijih gradova u Hrvatskoj, no može se pohvaliti da ima vrlo skupocijeni stol u svojoj gradskoj upravi. Ovaj tjedan je naime izazvalo zgražanje javnosti, ali i mještana tog demografski i gospodarski opustošenog grada u zadarskom zaleđu da je HDZ-ov benkovački gradonačelnik Tomislav Bulić za svoj ured kupio moderan stol za čak 22.500 eura.

Novinari su prema fotografijama na službenim stranicama Grada Benkovca, zaključili da je stol uistinu moderan i da svatko tko sjedi za njim ima svoj mikrofon koji može uključiti dok se obraća drugima iako ti drugi sjede na metar-dva udaljenosti. Ravnokotarci su zbog te Bulićeve rastrošnosti još više ogorčeniji jer u isto vrijeme dok on troši 22.500 eura za radni stol, 40 naselja u sastavu grada već u 23 sata nemaju javnu rasvjetu koja se gasi zbog štednje. Gradonačelnik Benkovca u svemu tome ne vidi ništa sporno.

- Stol je kupljen i cijena je doista visoka, ali na to gledam da je to ulaganje za 100 ili čak 200 godina - kazao je Bulić za 24sata.

Ovaj Bulićev potez osuđuje i benkovačka oporba, a vijećnik Domovinskog pokreta, Frane Tokić, ističe kako je ovdje riječ o manifestaciji bahatosti u devastiranom kraju koji ljudi zbog besperspektivnosti napuštaju tražeći egzistenciju u drugim krajevima. – I ne samo to, Gradska uprava zadnjih pola godine svojim građanima povećava cijenu vode, za sto posto je povećan i komunalni doprinos, a stanarima zgrada u Benkovcu poskupjeli su i stambenu pričuvu te cijenu odvoza smeća. Uz sve to, gradonačelnik još potencira mjere štednje kroz javnu rasvjetu, pa slobodno možemo reći kako je kupnjom basnoslovno skupog stola samo demonstrirao svoju bahatost - kazao je Tokić za Zadarski list.

