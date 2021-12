PROSLAVA DANA GRADA

HDZ-ov gradonačelnik nije zvao Milanovića u Osijek, Plenković: Ni mene nisu zvali u Rijeku

Puno je gore kad netko nazove HDZ nacističkom strankom, a to radi Milanović. Ovi isti koji nisu došli na svečanu sjednicu svoga grada na to nisu reagirali, to bi bilo dobro, onda bi imali kredibilitet da nešto kažu, poručio je Plenković SDP-ovim vijećnicima u Osijeku koji su bojkotirali svečanu sjednicu jer gradska uprava nije na proslavu pozvala predsjednik RH