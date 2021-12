Plenković: 'Čudi me jedna stvar oko DORH-a'

Premijer Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš obratili su se medijima nakon sjednice Vlade.

Na pitanje ima li Zlata Hrvoj Šipek i dalje povjerenje, Plenković je rekao da je detaljno pročitao izvješće.

- Ono što je bilo za mene iznenađenje je da je slučaj afere Softver bio zaključen mjesecima prije nego što je Hrvoj Šipek stupila na tu poziciju. Vladajuća većina će sutra podržati izvješće glavne državne odvjetnice za 2020. godinu - rekao je.

Poručio je kako vidi "politički napor opozicije" i predsjednika da na tome nastoje kritizirati.

- Što god mi napravili, oni će reći da to nije dobro. To je tako. Za mene jedino pravo pitanje što se tiče DORH-a je pitanje terorizma i pitanje napada na Banske dvore. Kao i pozivi na linč, čemu bi DORH trebao posvetiti puno više pažnje - rekao je Plenković.

- Živimo u svijetu gdje su ljudi nervozni. Covid traje jako dugo. Dolazi do čudnovate kombinacije različitih aktera. To vam dokazuju različiti saborski zastupnici koji su išli prosvjedovati protiv testiranja. Njih muči ta vatica i tri sekunde. Covid potvrde su se sada pretvorile u pozive na linč. Nismo nimalo impresionirani time, ali tijela će raditi - kazao je.

Komentirao je i izjave o obaveznom cijepljenju.

- Otkad imamo cjepivo, krajem svibnja, a početkom lipnja, tada sam kazao svaka smrt koja se dogodi nekome tko nije cijepljen, je na žalost dio i osobne odgovornosti. Danas smo došli na 64 posto procijepljenog odraslog stanovništva. To je veliki napredak i značajan porast, ali i dalje nedovoljan - rekao je Plenković i poručio kako nije pobornik obaveznog cijepljenja i smatra da to nije potrebno.

- No nitko od nas ne zna koliko će COVID trajati, možda je ta ideja u tom kontekstu izrečena. Nama nije prezentirana - rekao je.

Poručio je da će Vlada još neko vrijeme plaćati testiranja za covid potvrde.

- Koristimo sve mehanizme koji su nam dostupni da spriječimo širenje zaraze - rekao je.

Što se tiče izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, premijer je rekao da će on stupiti na snagu kada ga zastupnici izglasaju u Saboru.

- Covid potvrda ide za time da ljudi budu zaštićenijih. Takvu politiku onih koji miniraju rad Vlade i liječnika i medicinskih sestara. Takvi koji dolaze na prosvjede, glumataju tamo, oni koji predlažu da se koriste lijekove za životinje, to je neshvatljivo, ali to je tako. Zato taj zakon ide da sankcionira takve čelnike koji to rade. Sve što mi radimo cijelo ovo vrijeme, ide u korist naših građana. Dio građana to koristi isključivo zbog svojih probitaka. Ne može se ovo izbrisati. Mi ćemo točno znati tko je što govorio. Neće to biti tek tako - rekao je.

Sarkastično se osvrnuo na sve prozivke koje idu u smjeru Vlade i Stožera.

- Mi smo izmislili virus. Pa smo to pretvorili u epidemiji. Pa smo mi odgovorni što se cijeli svijet bavi time. Mislim da su svi drugi tu nevini i nedužni, a mi jedini krivi - rekao je.

- Mi očekujemo zdravorazumski. Ako imate epidemiju i pandemiju i ako smo uložili napore da osiguramo iznimno uspješnu turističku sezonu, ako činimo maksimalne napore da uđemo u Schengen i europodručje, onda očekujem minimalan napor da se većina određenih aktera ponašati logično. Oni koji neće, za njih idu sankcije - poručio je.

- Mogu zamisliti ono što je razumno i kulturno. Poštovati zakone zemlje u kojoj živiš. Nisu gradski uredi i Ured predsjednika eksteritorijalni. Ja sam se nadao da mi ovdje ne ovisimo o jugu. Ako je južina, onda nije dobro - rekao je.

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je nakon sjednice Vlade kako se zasad ne razmišlja o uvođenju obveznog cijepljenja protiv covida-19, ali sve mjere ovise o epidemiološkoj situaciji, a moguć je i peti val pandemije ako se ne postigne dovoljna razina procijepljenosti.

"Od početka naglašavamo da je cijepljenje na dobrovoljnoj bazi i nikad nismo razmišljali o uvođenju obveznog cijepljenja. No, od početka govorimo i da su sve mjere na stolu, a o epidemiološkom trenutku će ovisiti hoćemo li posegnuti za nekima od njih", rekao je Beroš novinarima.

Ne mogu reći što će biti za tjedan ili mjesec dana, dodao je upozorivši kako se u Europi već najavljuje da je, ako ne dosegnemo određeni stupanj procijepljenosti, moguć i peti val pandemije tijekom veljače.

"Nitko ne zna što nas čeka, prema tome ja ne mogu s ovog mjesta reći da nikad nećemo razmišljati o uvođenju obveznog cijepljenja. Nikad nismo posegnuli za tim alatom jer on naprosto nije dobar, uzrokuje daljnje podjele, otpore... Zato se cijepimo i spriječimo taj mogući peti val i razvoj novih varijanti", poručio je.

S obzirom da u Hrvatskoj trenutno pada broj novozaraženih, što je sigurno povezano s povećanim brojem procijepljenih i primjenom covid potvrda, Beroš se nada nešto mirnijem Božiću. Ipak, dodaje, moramo biti oprezni.

Ministar zdravstva kaže kako se osjeća "ekstremno loše" nakon što je njegovo ime uvršteno na web stranicu "Hrvatski izdajice", gdje se najavljivalo da će "narod suditi" onima koje se tamo nađu na popisu.

"Ekstremno loše se osjećam jer sve radim u kontekstu zaštite zdravlja hrvatskih građana. Svaki naš potez, odluka, minuta, sat i dan našeg djelovanja usmjerena je na očuvanje zdravlja hrvatskih građana. Sve drugo su loše priče o kojima će suditi povijest", kazao je.