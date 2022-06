HDZ oštro po Milanoviću: Za čije interese radi ako Ukrajince poziva na predaju?

HDZ je u petak na svom Facebook profilu žestoko prozvao predsjednik Zorana Milanovića koji je u obraćanju medijima danas između ostalog kazao: 'Zelenski Ukrajinu vodi u poraz, Rusija je neuništiva'.

Rekao je i kako mi imamo svoje probleme. Dodao je i kako ispada da je Macron glavni Putinov čovjek, a da je on njegov podizvođač. Kaže i kako mu Macronova izjava da Putina ne smijemo poniziti u Rusiji nije jasna i da ne zna što je htio reći.

"Ne znam tko će to ostvariti. Ukrajinska mladost? Dok ne izgine sva? To je užasno zapetljana i komplicirana situacija koja je jednosmjerna. Ukrajinski predsjednik nema izbora nego da radi ovo što radi, a to vodi u poraz. Ruska čizma tamo gdje dođe ne odlazi. Rusija je država koja je nevjerojatna vojna sila, mi se možemo naslađivati njihovom sporošću, ali tako je kako je. Svatko tko ima malo znanja i iskustva vidi kako što se događa. Rusija nije kao mi, nije demokracija, Rusija je neuništiva. Naprosto kao neprijatelj je neuništiva i tako moramo razgovarati, a ne tako da će Plenković ponavljati tri rečenice pa vidjeti da njegov mentor od kojeg je kupio avione, govori suprotno", izjavio je predsjednik.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Objavu HDZ-a prenosimo u cijelosti:

"Zamislite da su uvjeravali da je Srbija “neuništiva”?! Za čije interese Milanović radi dok poziva Ukrajince na predaju?!?

Milanović ne može pobjeći od činjenice da se protivio širenju NATO i prije agresije na & da neprekidno osporava sankcije koje su država članice jednoglasno usvojile protiv Rusije. A sada je otišao i korak dalje - dovodi u pitanje potrebu da ukrajinski narod brani svoju zemlju, da uopće pruža otpor agresoru!?!

Zamislimo samo kako bi se Hrvati osjećali da im je 90-ih netko poručivao: Nastavite li se boriti za slobodu, izgubit ćete, jer je Miloševićev velikosrpski režim “brojniji” i “jači”? Jer je Srbija „neuništiva“, kako to danas uvjerava Milanović dok se divi Rusiji.

Svojim proruskim izjavama i vrijeđanjem svih ostalih zemalja koje ne dijele njegov stav Milanović nimalo ne pomaže , a kamoli Hrvatima u BiH, već ih sramoti i izolira na europskoj razini. On sam sebe „denuncira“ pred drugim liderima i čini irelevantnim.

Kako možeš pomoći svom narodu ako sve okrećeš protiv sebe?

Ovakvo kontinuirano opravdavanje agresije ruskog režima, kojim ustrajno nanosi štetu , iznova otvara puno upitnika - Za čije to interese radi Milanović?"