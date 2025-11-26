Mirovni pregovori srušili dionice vojnih tvrtki

Potencijalni dogovor o miru između Rusije i Ukrajine sponzoriran od Sjedinjenih Država izazvao je pad dionica kompanija u obrambenom sektoru. Ponajprije se tu radi o europskim tvrtkama poput njemačkog Rheinmetalla, čije su dionice pale gotovo 17 posto, a ukupni je sektor pao na najniže razine od travnja. Inače, nagle promjene smjerova Rheinmetallovih dionica nisu nešto neobično, no ovog puta radi se o većem padu za koji je konkretan razlog napredak pregovora o prekidu neprijateljstava. A izgleda da ulagači vjeruju kako će se to i dogoditi sljedećih mjeseci. – Neki ulagači vjeruju da će se sukob razriješiti sljedećih mjeseci nakon poteza koje je povukla Trumpova administracija kako bi udovoljila Rusiji. Iako je sukob, kao i promjena američkog stava prema NATO-u doveo do trajne promjene u europskom pristupu potrošnji na obranu, koji se neće promijeniti ni nakon što se sukob doista i okonča – rekao je Graeme Bencke, upravitelj fonda u tvrtki Amati Global Investors, kojega je konzultirao Yahoo Finance. Njegov je stav sasvim logičan, pogotovo jer Rheinmetall ostvaruje i dalje odlične poslovne rezultate prema kojima im je prodaja porasla 20 posto, na čak sedam i pol milijardi eura u prvih devet mjeseci ove godine, a operativna dobit čak 18 posto, na 835 milijuna eura. Još bolje, ako se bilo što u prodaji oružja može nazvati boljim, imaju narudžbe koje tek moraju isporučiti u vrijednosti od 64 milijarde dolara te projiciraju da će im prodaja do 2030. godine narasti na 50 milijardi eura.