Potencijalni dogovor o miru između Rusije i Ukrajine sponzoriran od Sjedinjenih Država izazvao je pad dionica kompanija u obrambenom sektoru. Ponajprije se tu radi o europskim tvrtkama poput njemačkog Rheinmetalla, čije su dionice pale gotovo 17 posto, a ukupni je sektor pao na najniže razine od travnja. Inače, nagle promjene smjerova Rheinmetallovih dionica nisu nešto neobično, no ovog puta radi se o većem padu za koji je konkretan razlog napredak pregovora o prekidu neprijateljstava. A izgleda da ulagači vjeruju kako će se to i dogoditi sljedećih mjeseci. – Neki ulagači vjeruju da će se sukob razriješiti sljedećih mjeseci nakon poteza koje je povukla Trumpova administracija kako bi udovoljila Rusiji. Iako je sukob, kao i promjena američkog stava prema NATO-u doveo do trajne promjene u europskom pristupu potrošnji na obranu, koji se neće promijeniti ni nakon što se sukob doista i okonča – rekao je Graeme Bencke, upravitelj fonda u tvrtki Amati Global Investors, kojega je konzultirao Yahoo Finance. Njegov je stav sasvim logičan, pogotovo jer Rheinmetall ostvaruje i dalje odlične poslovne rezultate prema kojima im je prodaja porasla 20 posto, na čak sedam i pol milijardi eura u prvih devet mjeseci ove godine, a operativna dobit čak 18 posto, na 835 milijuna eura. Još bolje, ako se bilo što u prodaji oružja može nazvati boljim, imaju narudžbe koje tek moraju isporučiti u vrijednosti od 64 milijarde dolara te projiciraju da će im prodaja do 2030. godine narasti na 50 milijardi eura.
Mirovni pregovori srušili dionice vojnih tvrtki
Tržište smatra da će najveći rat u ovom trenutku ipak prestati za kratko vrijeme pa je bolje prodati dionice kompanija koje proizvode naoružanje dok su na povijesno najvećim vrijednostima
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.