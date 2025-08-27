Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
UDAR NA NASSER

Hamas odbacio izraelske tvrdnje o poginulima u napadu na bolnicu u Gazi

Smoke rises following an explosion during an Israeli operation, in Gaza City
Foto: Dawoud Abu Alkas/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
1/3
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
27.08.2025.
u 06:58

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu opisao je napad kao "tragičan nesretan slučaj"

Hamas je u srijedu odbacio tvrdnje Izraela da je među Palestincima poginulim u izraelskom napadu na bolnicu Nasser u Gazi u ponedjeljak bilo i militanata. Izrael je ranije objavio da je u napadu ubio šest militanata, ali da istražuje okolnosti pogibije civila, među kojima je bilo i pet novinara. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu opisao je napad kao "tragičan nesretan slučaj".

U priopćenju vladinog medijskog ureda Hamasa navodi se da je jedan od šest Palestinaca, za koje Izrael tvrdi da su bili militanti, ubijen u al-Mawasiju, izvan područja bolnice, a drugi na drugom mjestu u drugo vrijeme. Iz vladinog medijskog ureda nisu precizirali jesu li dvojica poginulih izvan bolnice također bili civili.
Ovo je danas objavljeno prvi put u povijesti na Bliskom istoku, Izrael burno reagirao
Ključne riječi
Gaza Izrael Hamas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još