IZRAEL BOMBARDIRAO BOLNICU

Dim se dizao iznad zgrade, ranjeni i mrtvi ležali su posvuda: U očima preživjelih vidio se potpuni očaj

Autor
Hassan Haidar Diab
26.08.2025.
u 17:36

Osude iz cijelog svijeta pristižu zbog novog izraelskog napada na medicinski kompleks u Pojasu Gaze u kojemu je stradalo 20 ljudi, od čega petero novinara

Unatoč osudama koje stižu iz cijelog svijeta zbog napada na bolnicu i ubojstva pet novinara u Pojasu Gaze, izraelski premijer Benjamin Netanyahu ne mari, ponašajući se kao da se to događa negdje izvan ovoga svijeta. Izraelska vojska nastavlja snažno bombardirati Gazu, a samo u utorak ubijeno je pedesetak Palestinaca. Posebno snažnu osudu izazvalo je izraelsko bombardiranje zgrade hitne pomoći u medicinskom kompleksu Nasser u Khan Junisu, gdje je poginulo najmanje dvadeset Palestinaca, među njima i pet novinara. Bolnica, simbol nade, pretvorila se u scenu užasa, dim se dizao iznad zgrade, ranjeni i mrtvi ležali su posvuda, a u očima onih koji su preživjeli vidio se potpuni očaj.

Ključne riječi
Izrael Palestina Gaza

Komentara 29

Pogledaj Sve
KU
Kukaimotika
18:34 26.08.2025.

Hamasu neka zahvale za ovo Palestinci! Uvijek su koristili bolnice za skladista, skrovista i za lansiranje raketa na Izrael. A sad se eto svi zgrazaju nad zlocestim Izraelcima, kako mogu napasti neduznu bolnicu. Za ovaj napad treba optuziti Hamas, a ne Izrael!

PB
pb1520
18:37 26.08.2025.

Hamas je vadio vodovodne cijevi i pretvarao ih u rakete, gradio tunele i skloništa ispod škola i bolnica, koristio vozila hitne pomoći kako bi prebacio svoje glavešine izvan Gaze, skrivao oružje u tunelima koje je izgradio od humanitarne pomoći, kraduu istu pomoć i ubijaju one koji bi se htjeli dočepati iste jer im ti teroristi ništa ne daju nego pune podzemna skladišta. I, opet se narod ne buni, Izrael je kriv? MA dajte....

Avatar Joja
Joja
18:23 26.08.2025.

Neka hamas oslobodi talce. U cemu je problem? Lani se plesalo po Gazi i hvalilo se kako su pobjedili Izrael kad su naoruzani napali i oteli civile

