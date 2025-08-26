Dim se dizao iznad zgrade, ranjeni i mrtvi ležali su posvuda: U očima preživjelih vidio se potpuni očaj

Unatoč osudama koje stižu iz cijelog svijeta zbog napada na bolnicu i ubojstva pet novinara u Pojasu Gaze, izraelski premijer Benjamin Netanyahu ne mari, ponašajući se kao da se to događa negdje izvan ovoga svijeta. Izraelska vojska nastavlja snažno bombardirati Gazu, a samo u utorak ubijeno je pedesetak Palestinaca. Posebno snažnu osudu izazvalo je izraelsko bombardiranje zgrade hitne pomoći u medicinskom kompleksu Nasser u Khan Junisu, gdje je poginulo najmanje dvadeset Palestinaca, među njima i pet novinara. Bolnica, simbol nade, pretvorila se u scenu užasa, dim se dizao iznad zgrade, ranjeni i mrtvi ležali su posvuda, a u očima onih koji su preživjeli vidio se potpuni očaj.