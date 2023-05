HAK: Srna na A1 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo II

Uočena je srna na autocesti A6 na 11+000 km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo II u smjeru Zagreba te se vozi uz ograničenje brzine 60 km/h., a Hrvatski autoklub (HAK) u izvješću u 7 sati poziva vozače na oprez.

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Danas od 7 sati do 19. svibnja do 20 sati zbog radova na autocesti A6 Rijeka-Zagreb bit će zatvoren ulazni krak čvora Ravna Gora u smjeru Zagreba/Dubrovnika. Obilazak: Ravna Gora-ŽC5034-DC3-DC42-čvor Vrbovsko (A6).Od 11 do 13 sati višekratno i kratkotrajno zaustavljat će se promet na autocesti A7 Rupa-Rijeka između čvorova Jurdani i Učka u smjeru Rijeke. Na čvoru Učka zatvoren je izlazni krak čvora Učka iz smjera Rupe u smjeru Opatije i Pule.

Danas od 17 do 20 sati zbog radova višekratno do maksimalno 15 minuta bit će prekinut promet na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Oštrovica i Kikovica (na 64.+700 km) u smjeru Zagreba; od 20 do 5 sati zbog radova u tunelima bit će zatvorena autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvorva Krapina i Trakošćan u oba smjera; od 22 do 6 sati zbog radova za sav promet zatvara se državna cesta DC674 između čvorova Prapratno i Zaton Doli (Stonska obilaznica).

Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica vozi se dvosmjerno (kolnikom u smjeru Bregane) po dva sužena prometna traka u oba smjera, zatvoren je ulazni krak čvora Jakuševec (A3) u smjeru Lipovca, Varaždina i Goričana, a obilazak je državnim cestama (DC31 i DC30) do čvora Kosnica; između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Križ vozi se dvosmjerno (kolnikom u smjeru Bregane) po jednom suženom prometnom traku u oba smjera, na čvoru Ivanić Grad zatvoren je izlazni krak iz smjera Bregane i ulazni krak u smjeru Lipovca. Obilazak iz smjera Bregane je preko čvora Dugo Selo, a u smjeru Lipovca preko čvora Križ (A3);

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima. U pomorskom prometu nema poteškoća. Katamaranska linija Jelsa-Bol-Split u prekidu je zbog tehničkih poteškoća.