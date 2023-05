HAK: gužve, radovi na cestama i nepovoljni vremenski uvjeti do kraja tjedna

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK) pozivajući vozače na oprez.

HAK upozorava i na radove na cestama i tunelima. Tako će večeras od 20 do 5 sati ujutro zbog radova u tunelima biti zatvorena autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom DC1. Od 22 sata do 6 ujutro zatvara se državna cesta DC674 između čvorova Prapratno i Zaton Doli (Stonska obilaznica), a obilazak je državnom cestom DC414 Prapratno-Ston. Od 22,30 sati do 5 ujutro zbog radova bit će zatvoren tunel Pećine između čvora Vežica do spoja DC404/DC8 u oba smjera.

Nepovoljni uvjeti na cestama trajat će sve do kraja tjedna. U četvrtak će u istočnoj i središnjoj Hrvatskoj prevladavati oblačno s povremenom kišom, glavninom sredinom dana i poslijepodne, kada može biti ponekog lokalnog pljuska praćenog grmljavinom. Uz većinom umjeren istočni vjetar i temperaturu između 11 i 16 °C. U gorskoj Hrvatskoj podjednako svježe, uz kišu i grmljavinu. Na sjevernom, srednjem i južnom Jadranu također, promjenjivo i oblačno ponegdje uz grmljavinsko nevrijeme. Puhat će jugo, ponegdje i jako, a more će biti uglavnom umjereno valovito i valovito.

"U petak i subotu na kopnu ponovno toplije, bit će sunčanih razdoblja, ali i povremene kiše, odnosno popodnevnih pljuskova praćenih grmljavinom. U nedjelju opet manje toplo te većinom oblačno uz češću i ponegdje obilniju kišu. Promjenjivo i na Jadranu, i dalje uz jugo, koje će u nedjelju biti jako, a i kiše bi moglo biti više. U petak i subotu kiša manje česta, ali nestabilno pa treba računati na mjestimične pljuskove, moguće i neverine.", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

