Pala tuča u unutrašnjosti Hrvatske: 'Bilo je strašno'

Kratkotrajna tuča u nedjelju navečer zabilježena je na području Zagorja, a kiša je kasnije padala u zagrebačkoj i sisačko-moslavačkoj županiji. - Imali smo sreće. To što je ponegdje palo malo sugradice, dobro smo prošli. Sada može biti još grmljavinskog nevremena, vjetra i kiše, ali upravo taj vjetar nas je spasio i rastjerao tučonosne oblake. Kreću se trenutno od Zlatara prema Svetom Ivanu Zelini, dakle, od zapada prema istoku. Zagorje za danas može odahnuti kad je tuča u pitanju - rekao je predsjednik Udruge raketara protugradne obrane Hrvatske, Josip Salatko za portal Zagorje.com.

Vrijeme je pokazalo ono najgore i u drugim dijelovima unutrašnjosti.

- Tuča je padala u dva navrata po desetak minuta. Bilo je strašno. Srećom na autu nema štete, ali sutra ćemo vidjeti ima li štete na polju - kazala nam je čitateljica iz Popovače gdje je tuča padala oko 21 sat za 24sata.

Državni hidrometerološki zavod najavio je za sutra mogućnost kiše u unutarašnjosti zemlje.

Foto: DHMZ

- U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima, a na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. U Dalmaciji jugo, poslijepodne jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura, podno Velebita i jaka, prema večeri lokalno na udare olujna. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, duž obale od 13 do 16 °C. Najviša dnevna u unutrašnjosti uglavnom između 16 i 19, u gorju ponegdje malo niža, a na Jadranu od 21 do 25 °C - navode iz DHMZ-a.