Hajduković: Još nisam odlučio kako ću glasati oko misije za Ukrajinu

Vladajući su nas uvjeravali da će prelazak na euro biti bezbolan, da će to biti više tehnička stvar, nabrajali su nam prednosti euro-zone i članstva u toj zoni. Naravno, sve to stoji. I ja sam bio za ulazak u euro-zonu. I mi kao klub smo bili za to. Međutim, je li pravo vrijeme i pravi način, to su već druga pitanja. A evo rezultata. Radi se o cijenama nekih namjernica iz ožujka i prosinca ove godine. Dakle, 450 g mahuna prije je stajalo 7,99 kuna, a sad je 12,99 kuna. Jedna litra omekšivača prije je bila 19,19 kuna, a sad 25,99 kuna. Instant kava 200 g koštala je 29,99 kuna, a sad stoji 36,99 kuna. Pet kilograma krumpira prije je stajalo 19,99 kuna, a sad je 24,99 kuna. Svježa jaja koštala su prije 19,94 kune, a sad su 42,98 kuna. A 500 g margarina prije se plaćalo 8,99 kuna, a sad je 15,99 kuna. I mogao bih vam sad nabrajati takve cijene i dalje. No kako i zašto su one takve, to i dalje ostaje pitanje. Ne može biti samo inflacija. Zašto su se vladajući konačno probudili iz zimskog sna? Premijer je nekidan rekao da ćemo uvesti crne liste za one koji zloupotrebljavaju prelazak na euro, a ja sam to isto predlagao još 3. lipnja. I ne samo crne liste, već i dulji period prilagodbe, jasniju, fokusiraniju i odrješitiju kampanju. Naravno, od toga ništa - kazao je zastupnik Domagoj Hajduković na današnjoj konferenciji za medije Kluba zastupnika Socijaldemokrati na temu"Jesmo li spremni za euro?“, dodavši kako ispada da ćemo prilikom prelaska na euro - improvizirati, što i radimo na štetu građana. Zatim je upozorio na još jednu pojavu.

- Od kada se cijene prikazuju dvostruko nailazimo na neke vrlo neobične cijene u kunama, bilo u trgovinama, kafićima ili bilo gdje drugdje. Tako onda u kafiću nešto što je prije koštalo 10 kuna sad ima cijenu 11,31 kune, što je to točno 1,5 euro. Ili, nešto je s 15 kuna postalo 18,85 kuna, zato što je to 2,5 eura. To su posljedice Vladinog nečinjenja, jalove samohvale koju će na kraju platiti građani. Ozbiljno razmišljam o tome da u dogovoru s oporbom pokrenemo istražno povjerenstvo na temu nerealnog povećanja cijena jer građani imaju pravo znati tko im dere kožu, i to ne samo od trgovinskih lanaca. Spustio se PDV na hranu, a cijene su otišle u nebo. Zamrzli smo cijene nekih proizvoda pa su oni nestali s polica. Pa nije baš da je za skuplja jaja kriv rat u Ukrajini. To me podsjeća na vic koji već dulje kruži, a kaže da je zbog rata u Ukrajini povećana cijena parkinga u Sarajevu. Sve to podsjeća na taj paradoks. Vrijeme je da menadžeri odgovaraju na pitanja građana, a onda i Vlada koja nije bila u stanju upregnuti sve elemente i poluge koje su bile potrebne da bi se osigurao normalan prijelaz na euro. Sve smo ovo mogli razriješiti ranije. Shvaćam da je Vlada bezidejna, što je stotinu puta pokazala, ali onda može poslušati ono što predlaže i oporba, pogotovo kada je konstruktivno. Ovo je takav ogroman propust da se to Vladi ne smije zaboraviti. I moramo znati tko je odgovoran i tko manipulira jer nije sve do inflacije i rata u Ukrajini. Vladajući i HNB uvjeravali su nas da će kampanja za uvođenje eura biti nešto dosad neviđeno, da će građani i poduzetnici sve informacije imati na vrijeme... Ispostavilo se da sve to nije točno. Uvjeravali su nas također da će inflacija zbog uvođenja eura i nespomenutih troškova, koji su i dalje nespomenuti i ne znamo koji su i koliki, iznositi svega 0,03%. Pa, je li poskupljenje sa 19 na 25 kuna ili sa 29 na 36 kuna ili sa 19 na 42 kune, to povećanje od 0,03%?! - zapitao se Hajduković. Potom je po pitanju navedenog istražnog povjerenstva kazao je na zastupnicima da odluče hoće li to biti neko posebno tijelo ili će ono biti u okviru nekog već postojećeg.

- Vladajući se neće pomaknuti s mjesta ako ne stvorimo javni politički pritisak jer je očito da je njima svejedno. Da su o ovome dugoročno razmišljali, da su bolje planirali, onda do ovoga ne bi niti došlo. U šest mjeseci uvesti euro veliki je zalogaj koji bi velik bio i bez rata u Ukrajini. Slovačka je dvije godine uvodila euro. Imala je kampanju koja je trajala godinu i pol dana, građanima je dijelila setove kovanica eura kako bi se učili preračunavati, pozivala je građane da prijavljuju one koji su dizali cijene, dvojne cijene bile su izražene više od godinu dana... Naspram toga ovo što se kod nas događa jako je neozbiljno. I zato sad imamo cijene 18.85 kuna i 11,51 kuna. To je namjerno poskupljenje da bi se zaokružio iznos u eurima. Ništa drugo - ustvrdio je Hajduković.

Uslijedila su potom novinarska pitanja vezana uz obuku ukrajinskih vojnika, što je bila i tema jučerašnje sjednice predsjedništva Socijaldemokrata. Što ste zaključili, kako ćete o tome u petak glasati, pitali su novinari.

- Donijeli smo određene odluke. Meritum odluke o misiji nikada nije bio u pitanju, sporna su bila neka proceduralna pitanja. Ovaj nas je proces naučio da moramo ozbiljno pristupiti ustavnim reformama, da jasnije definiramo što znači sukreiranje vanjske politike, nadležnosti i procedura. Nemojte od nas praviti navijače u Kataru jer se ovo pretvara u to - tko je za ove, tko je protiv onih, odnosno - tko je čiji. Ovdje nema "čijih", nema "za" i "protiv", a u petak ćete vidjet kako ćemo glasati - reče Hajduković. Upitan zašto ima problem reći kako će glasati, uzvratio je: "Upravo zato da se to ne pretvori u navijanje i prebrojavanje".

Odbijate li to reći smatrajući da u ovom trenutku nije oportuno javno reći hoćete li se priključiti vladajućima, pitali su novinari i dalje.

- Ne. Nije ovo stvar "priključivanja vladajućima". Ovo je stvar glasanja za nešto u što vjerujete ili u što imate sumnje. Mi smo se jasno odredili da pomoć Ukrajini treba, ali Sabor je stavljen u tešku poziciju da mi moramo biti arbitri što je ustavno, a što nije. Odgovornost je na premijeru i predsjedniku države. I da smo u ozbiljnoj državi predmet ovakve rasprave nikada ne bi bio u javnom eteru. Kada bi ta odluka došla u Sabor ona bi bila tehnička i vjerojatno bi bila podržana, i to bi bio kraj priče. A sad je sve ovo pretvoreno u unutarnjopolitičko pitanje i izgubio se segment rasprave o pomoći Ukrajini. Sad provjeravamo tko ima veći utjecaj i ako glasate "za", onda ste Plenkovićev "žetončić", a ako ste "protiv", onda ste Putinove korisne budale i Milanovićevi ljudi. To je upravo ono u što se ova rasprava nije smjela pretvoriti - reče Hajduković.

Upitan jesu li u klubu i stranci svi složni oko toga kako u petak glasati, uzvratio je:

- Mi smo klub i stranačkih i nezavisnih zastupnika. Neki su se naši zastupnici već jasno odredili kako će glasati, i to je njihovo pravo. Nikoga ne želimo niti možemo prisiliti na bilo što, pogotovo u ovakvoj situaciji. Ovo više nije samo stvar političke odluke, ovo je stvar i savjesti te morala svakoga od nas. No, sad smo dovedeni u situaciju da bilo kakvo glasanje ima političke reperkusije u Hrvatskoj, a to je ono što smo trebali izbjeći. Ja još nisam odlučio kako ću glasati.

Zašto vam nije prihvatljiv prijedlog SDP-a i ZLB-a da Hrvatska sudjeluje samo u civilnoj komponenti misije, bilo je iduće pitanje na koje je Hajduković uzvratio kako im taj prijedlog nije neprihvatljiv, no da su vladajući pred sve njih stavili samo jednu opciju koju forsiraju pa se stvorio i javni pritisak.

- Mi Ukrajini želimo poći i civilno i vojno. Ako će i taj zaključak SDP-a i ZLB-a biti na glasanju, ne vidim zašto ga ne bismo podržali - reče Hajduković.

Pritišće li HDZ i vašu stranku bilo kako jer znamo da su glasovi vaše stranke prijelomni za to glasanje, a za razliku od onih koji su jasno izjasnili kako će glasati vi cijelo vrijeme otežete, nisu novinari popuštali.

- Ne bih rekao da postoji pritisak u tom smislu, nego pritisci postoje zbog javnog interesa i činjenice da je ova odluka uopće u javnom fokusu. Da smo ozbiljna država onda bi to bila tema Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Tamo bi se riješile eventualne dvojbe i u Sabor bi došla odluka koja bi bila samo tehnička. I znali bismo na čemu smo. Ovako smo u zrakopraznom prostoru, a nas 151 u Saboru nismo ustavni suci ni ustavni stručnjaci pa da možemo tumačiti što je procedura, gdje se pogriješilo ili nije. Nositelj sam ukrajinskog odlikovanja i meni je prioritet vrlo jasan, ali isto tako ne želim preko puta na Markovu trgu stvoriti Vučića, ni nekoga tko će moći silovati ustavnu proceduru kad mu se prohtije. Volio bih da nismo dovedeni u ovu poziciju da moramo vagati - izjavio je Hajduković. Na posljednje pitanje - postoji li unutar kluba SD-a pritisak onih koji će glasati "za" odluku Vlade na one u klubu koji tome nisu skloni, kratko je uzvratio - ne.