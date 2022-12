Paus: IDS će podržati prijedlog odluke o misiji obuke ukrajinskih vojnika

Odluka je IDS-a da podržimo prijedlog odluke o misiji obuke ukrajinskih vojnika EUMAM. Vodili smo se, prije svega, onima kojima je ta misija namijenjena, zemlji koja trpi agresiju i koja se bori za svoju cjelovitost i teritorijalnu neovisnost. Za nas je to i etičko i moralno pitanje, s obzirom na recentnu povijest Hrvatske i ono što se događalo u Domovinskom ratu jer znamo koliko bi nama u tom trenutku svaka pomoć bila potrebna. Nama sadržajni dio odluke nije sporan jer znamo da je Hrvatska do sada i u puno većoj mjeri pomagala Ukrajini. Pomagala je vojno, kroz oružje, vojnu opremu, streljivo. I stoga ne vidimo što je sporno u ovoj odluci da se pomaže i obukom vojnika, odnosno, onime čime Hrvatska vojska smatra da najbolje može sudjelovati u ovoj misiji. Nije nam sporan ni proceduralni aspekt ove odluke jer se odvija na onaj način na koji su se odvijale sve slična odluke, s razlikom da u ovom slučaju imamo nesuglasje predsjednika republike i predsjednika Vlade, što je u proceduralnom smislu donijelo neke nove zaplete. To pokazuje da dodatno treba urediti odnose između Vlade i predsjednika Hrvatske kako u budućnosti opet ne bismo došli u ovu situaciju - odluku o tome kako će u petak po pitanju obuke ukrajinskih vojnika glasati saborski zastupnici IDS-a obznanio je danas u Saboru predsjednik IDS-a Dalibor Paus na IDS-ovoj konferenciji za medije nazvanoj "Misija EU za potporu Ukrajini". A konferenciji su bili prisutni i zastupnici Emil Daus, Katarina Nemet i Marin Lerotić.

Na novinarski upit smatra li razloge protivljenja dijela oporbe donošenju te odluke opravdanim i argumentiranim, Paus je uzvratio da IDS-u ti razlozi nisu dovoljni da ne podrže ovu odluku. Šef IDS-a smatra da, neovisno o tome hoće li se za donošenje odluke u petak u Saboru prikupiti dvotrećinska većina ili ne, nijedan od ishoda neće prisiliti predsjednika i premijera da sjednu za stol, što smatra lošim. Zato se založio za bolju regulaciju tih odnosa smatrajući i to da su Sabor i svi građani Hrvatske taoci odnosa između predsjednika i premijera. Ocijenio je to njihovim neodgovornim ponašanjem te ih pozvao da shvate kako funkcije koje obnašaju nose i određenu odgovornost, bez obzira na razlike u karakteru naravima nesuglasica.

Upitan što misli o odluci Slovenija koja je odbila sudjelovati u ovoj misiji, uz argumentaciju da se previše izlaže i ugrožava svoj turizam, Paus je kazao da su i oni vodili računa o tim argumentima, ali su ipak procijenili da je vojna pomoć koju smo do sada pružili Ukrajini u većem obimu nego što je misija koja se tiče obuke pa nas sudjelovanje u misiji ne dovodi u nepovoljniji položaj.

- Ne možete biti solidarni napola. Ili ste solidarni ili niste - kazao je Paus dodajući da Ukrajinu treba podržati u nastojanjima da očuva teritorijalnu cjelovitost. Završio je riječima:

- To je sada ispred svega, a Hrvatska ovom odlukom nije dodatno ugrožena niti se izlaže dodatnom riziku u odnosu na ono što se već izložila -.