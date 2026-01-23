Hajdaš Dončić od Plenkovića traži saborsku raspravu o Trumpovom Odboru za mir

Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je premijera Andreja Plenkovića da u Saboru iznese stav hrvatske Vlade te, prije bilo kakve odluke oko uključivanja u Odbor za mir kojeg je inicirao američki predsjednik Donald Trump, o tome omogući otvorenu i transparentnu saborsku raspravu. Nakon što je Republika Hrvatska zaprimila poziv i hrvatska predstavnica prisustvovala potpisivanju povelje "Odbora za mir", javnost i dalje nema odgovor na ključno pitanje: kakav je stav Vlade Republike Hrvatske o uključivanju u odbor koji je inicirao američki predsjednik Donald Trump. To nije diplomacija, već opasan izostanak političke odvažnosti u vanjskoj politici uz ignoriranje Sabora kao najvišeg predstavničkog tijela građana, navodi se u petak u otvorenom pismu predsjednika SDP-a.

Istovremeno, kaže, zabrinjava činjenica da nijedna od ključnih država članica Europske unije, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, nije pristupila ovoj inicijativi, a susjedna Slovenija je to isto odbila. Razlozi za odbijanje koje su navele te zemlje iznimno su relevantni: zabrinutost zbog mogućeg potkopavanja uloge Ujedinjenih naroda, nejasnog i preširokog mandata tijela te nedostatka jasnog međunarodno-pravnog uporišta, ističe Hajdaš Dončić. "Stoga s pravom postavljamo pitanje zašto premijer Plenković ne govori otvoreno o razlikama između europskog pristupa i Trumpove inicijative te gdje se u tome vidi Hrvatska? Jednako je problematično što se o ovako ozbiljnoj temi ne raspravlja u Hrvatskom saboru, koji je najviše predstavničko tijelo građana Republike Hrvatske. Sudjelovanje u međunarodnom tijelu koje zadire u temelje sigurnosnog poretka ne smije biti predmetom tajnih dogovora iza zatvorenih vrata niti se svesti na diplomatsku estradu", poručio je u pismu čelnik SDP-a .

SDP zbog toga poziva premijera Plenkovića da u Hrvatskom saboru podnese izvješće o stajalištu Vlade Republike Hrvatske te jasno i nedvosmisleno iznese stav Vlade, objasni razloge eventualnog približavanja ili odbijanja ove inicijative te omogući otvorenu i transparentnu raspravu u Hrvatskom saboru prije bilo kakve daljnje odluke. Sve drugo značilo bi da se važne vanjskopolitičke odluke donose bez demokratske kontrole i bez poštovanja prema građanima u čije se ime djeluje, zaključuje u pismu premijeru predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.