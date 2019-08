HAC poništava natječaj vrijedan 380 milijuna kuna

Hrvatske autoceste vjerojatno će poništiti 380 milijuna kuna vrijedan natječaj za gradnju poddionice Beli Manastir - most Drava na autocesti A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj. Razlog za takvu odluku je odustajanje tvrtke Integral inženjering iz Laktaša (BiH) od toga posla. Na nadmetanje za gradnju te poddionice na hrvatskom dijelu koridora 5c stigle su tri ponude. Od toga je samo Integralova bila u okviru procijenjene vrijednosti radova. Tvrtka iz Bosne i Hercegovine ponudila je da će tih 17,5 kilometara autoceste sagraditi za 359,1 milijun kuna. Vrijednost ponude kineske kompanije Sinohydro Corporation iznosi 416,1 milijun kuna dok je zajednica ponuditelja Osijek-Koteksa, Gravije, Cestorada i PZC-a Brod ponudila 446,1 milijun kuna.

Odluka nakon četiri mjeseca

Ponude su otvorene 19. ožujka, a uprava HAC-a je 2. kolovoza donijela odluku o odabiru Integralove ponude, za što je još bila potrebna suglasnost Nadzornog odbora. No potom se dogodio veliki preokret. Kako doznajemo, HAC je svim ponuditeljima na tom natječaju poslao dopis u kojem ih poziva da produlje rok valjanosti svojih ponuda koji je istjecao 17. kolovoza. U istom dopisu ponuditelji su pozvani i da produlje jamstvo za ozbiljnost ponude ili da dostave novo jamstvo. Rok za dostavu izjave o produljenju roka valjanosti ponude bio je do 20. kolovoza, a za dostavu jamstva 22. kolovoza.

Kineska tvrtka i konzorcij koji predvodi Osijek-Koteks su na vrijeme poslali tražene dokumente, ali iz Integrala nije stigla ni produljena valjanost ponude ni jamstvo. A to je HAC-u stvorilo velike probleme jer su ostale dvije ponude iznad procijenjene vrijednosti radova. Stoga su u toj tvrtki skloni poništenju natječaja i raspisivanju novog s istom procijenjenom vrijednosti. Pri tome u HAC-u provjeravaju koje pravne korake mogu poduzeti i mogu li tužiti Integral kako bi zaštitili svoje interese s obzirom na to da je tvrtka iz Laktaša odustala od ponude i tako ih dovela u nezavidnu situaciju.

U HAC-u su odluku o odabiru Integrala na natječaju za poddionicu Beli Manastir - most Drava donijeli nakon više od četiri mjeseca od otvaranja ponuda, a naši sugovornici kažu da je to toliko trajalo jer se radi o složenom natječaju velike vrijednosti pa su se morali uvjeriti da su ponuđene cijene korektne i tehnički ispravne. Stoga su od ponuditelja već prije tražili produljenje valjanosti ponude i jamstva, a tad su se svi oni i odazvali tom pozivu.

Zašto se Integral nije odazvao i na drugi poziv za ta produljenja, u HAC-u o tome nemaju informacija. No u toj građevinskoj tvrtki su za Večernji list potvrdili da nisu produljili rok valjanosti svoje ponude na HAC-ovu natječaju za gradnju poddionice na koridoru 5c.

– Potvrđujemo da Integral inženjering, nakon što je jednom već produljio rok valjanosti svoje ponude, to nije ponovno učinio. Pri tome smo se vodili procjenom stanja i kretanja na tržištu – kazali su nam u Integralu, najvećoj građevinskoj tvrtki u Republici Srpskoj u kojoj je apsolutni vladar Milorad Dodik. Ta tvrtka je već prisutna na hrvatskom tržištu, podizvođač je radova na pruzi Dugo Selo - Križevci, a natjecala se, među ostalim, i za gradnju pristupnih cesta Pelješkom mostu.

Iz tog je natječaja isključena zbog neuobičajeno niske cijene. U HAC-u računaju da će se procedura nakon poništenja natječaja odigrati brzo jer Kinezi i konzorcij koji predvodi Osijek-Koteks neće imati pravne osnove za žalbu na takvu odluku s obzirom na to da su njihove ponude iznad procijenjene vrijednosti radova. Stoga smatraju da će i u slučaju da se žale, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave brzo te žalbe odbaciti pa bi novi natječaj mogao biti raspisan ubrzo.

Hrvatska na svom dijelu koridora 5c, od ukupno 90 kilometara, mora još sagraditi tih 17,5 kilometara od mosta Drava do Belog Manastira te još pet kilometara od Belog Manastira do mađarske granice, koji su u projektiranju.

Što se tiče mađarskog dijela koridora 5c, ondje je sagrađena autocesta od Budimpešte do Bolya te je potrebno još sagraditi 20 kilometara od Bolya do hrvatske granice.

Spoj s Mađarskom

Mađari bi tih 20 kilometara trebali sagraditi do 2023. godine, a dotad bi i Hrvatska trebala dovršiti svojih posljednjih pet kilometara do mađarske granice. Na području Bosne i Hercegovine na koridoru 5c sagrađena je autocesta od Zenice do Tarčina te spoj s autocestom 10 kod Ploča. U tijeku je gradnja autoceste oko Zenice te granična dionica od Odžaka do mosta Svilaj na rijeci Savi.