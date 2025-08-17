Naši Portali
SVI SE VRAĆAJU S MORA

Gužve na autocestama ne jenjavaju: Kolona u smjeru Zagreb duga četiri kilometara, zastoji i na Krčkom mostu

Emica Elveđi/Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
17.08.2025.
u 22:28

Zastoji su i kolone na dionici tunel Mala Kapela - naplatna postaja Lučko u smjeru Zagreba, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK)

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići kolona vozila kod čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga je četiri kilometra, a zastoji su i kolone na dionici tunel Mala Kapela - naplatna postaja Lučko u smjeru Zagreba, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u nedjelju navečer.

Na A2 Zagreb-Macelj zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera, na A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Popavača i Kutina u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom, kao i na A5 Osijek-Beli Manastir zbog prometne nesreće između čvorova Sredanci i Đakovo u smjeru Belog Manasitra.

Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, kolona je od Malinske.

Komentara 1

DS
desničari se boje žena
23:02 17.08.2025.

Nije turizam za svakoga, ili skraćeno - NTZS 😂

