Gužve na autocestama ne jenjavaju: Kolona u smjeru Zagreb duga četiri kilometara, zastoji i na Krčkom mostu

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići kolona vozila kod čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga je četiri kilometra, a zastoji su i kolone na dionici tunel Mala Kapela - naplatna postaja Lučko u smjeru Zagreba, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u nedjelju navečer.
Na A2 Zagreb-Macelj zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera, na A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Popavača i Kutina u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom, kao i na A5 Osijek-Beli Manastir zbog prometne nesreće između čvorova Sredanci i Đakovo u smjeru Belog Manasitra.
Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, kolona je od Malinske.
