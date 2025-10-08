Naši Portali
OPREZNO U PROMETU

Gužva na zagrebačkoj obilaznici, stvorila se kolona

08.10.2025.
Molimo korisnike za oprez - poručuju iz Hrvatskog autokluba.

Na zagrebačkoj obilaznici došlo je do prometne nesreće zbog čega su se stvorile i gužve. - Prometna nesreća na autocesti A3 na 17+000 km između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad na kolniku u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molimo korisnike za oprez - poručuju iz Hrvatskog autokluba.

- Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Zagreb zapad (17.km) u smjeru Bregane, ograničenje brzine je 60 km/h. Nakon prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko zastoj i kolona je u smjeru Lipovca dodaju.

