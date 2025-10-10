Naši Portali
LATINSKA AMERIKA U ŠOKU

Gustavo Petro: Trumpova agresija usmjerena protiv cijele Latinske Amerike

Autor
Ivica Beti
10.10.2025.
u 14:25

Nakon optužbi da se SAD pokušava miješati u Kolumbiju, uključujući navodni državni udar, obje su zemlje u srpnju na dva tjedna povukle veleposlanike

Kolumbija je optužila Sjedinjene Američke Države za “agresiju protiv cijele Latinske Amerike” nakon što je američka vojska napala nekoliko brodova blizu obale Venezuele koji su navodno korišteni za krijumčarenje droge. Među tim brodovima bio je i jedan kolumbijski, što službeni Washington poriče. Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro tvrdi da su na brodu bili građani njegove zemlje. “Agresija je usmjerena protiv cijele Latinske Amerike i Kariba”, napisao je Petro na X-u.

Ključne riječi
Latinska Amerika Gustavo Petro SAD Kolumbija

