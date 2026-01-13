Grok, Jandroković, DP, U ime obitelji i digitalna seksualnost

Iako je još daleko od puberteta, Grokovi hormoni divljaju. Ima mogućnost listati neograničene količine erotskih sadržaja, nešto o čemu su odrasli na papirnatoj Erotici, Vrućem kaju i Playboyu mogli samo maštati, u djeliću sekunde može do golišavih fotografija i videa, pa i posložiti si datoteke po kategorijama, no sve to nije mu dovoljno. Grok je postao nezasitan, pa poseže za amaterskim fotografijama na kojima onda sam, alatom koji mu je na raspolaganju, razgolićuje ljudsku vrstu. Na primjer, 31-godišnju brazilsku glazbenicu Julie Yukari, koja je otkrila da je Grok na platformi X (koja bi zbog njega mogla dobiti oznaku X-Rated), generirao njezine golišave slike. Na fotografiji koju je snimio njezin zaručnik ona pozira u krevetu sa svojom crnom mačkom, odjevena u crvenu haljinu, da bi se na X-u pojavila ta ista fotografija, samo što više nije u haljini, nego u bikiniju.

Da stvar bude gora, Reuters je otkrio i slučajeve objave seksualiziranih slika maloljetnika. Kad su Elona Muska, oca Groka i X-a, upitali za komentar, rekao je da su to medijske laži. Njegov Grok ne radi takvo što. On je dobro odgojen. Ne grokće. Prema Oxfordovu rječniku, grok znači biti empatičan i uspostaviti odnos s nekim, no Musk je objasnio da je ime odabrao prema neologizmu koji je skovao američki pisac Robert A. Heinlein u SF romanu “Stranac u stranoj zemlji” iz 1961. U njemu je riječ o čovjeku rođenom na Marsu koji dolazi na Zemlju, a grok je riječ koja na njegovu rodnom planetu može značiti “piti vodu” ili “živjeti”. Govor izvornih Marsovaca Heinlein je opisao kao grleni zvuk, “poput žabe koja se bori s mačkom”. Oko te riječi povela se i filozofska rasprava, pa je netko napisao da grok znači razumjeti nešto tako temeljito da promatrač postaje dio promatranog, na neki se način spajaju i gube identitet u grupnom iskustvu, nešto kao DP u HDZ-u. Heinlein je, dakle, želio tom riječju opisati oblik razumijevanja koji je dublji od ljudskog. Hakeri su pak počeli koristiti tu riječ kada su htjeli naglasiti da neko znanje ili tehnika nisu samo naučeni, nego su postali dio vas, dio vašeg identiteta.

Kad nešto “grokate”, znači da ste duboko ušli u svjetonazor i duh programskog jezika. Nešto slično moralo se dogoditi i Groku, chatbotu generativne umjetne inteligencije, koji se pojavio u studenome 2023. u Muskovoj kompaniji. Iako je otac tvrdio da je s malim sve u redu, odmah se vidjelo da bi moglo biti problema kad je počeo ispaljivati hvalospjeve nacizmu, gajiti simpatije prema Hitleru i furati antisemitsku spiku. Vele da su ga ažurirali i politički pomaknuli udesno kako bi pristojno davao konzervativne odgovore na korisničke upite. Išlo je to nekako, ali mali kao da je lani pošašavio, kao da je sve potisnuto u njemu erumpiralo, poput odgođene ejakulacije. Zašao je u područje zabranjenog, gonjen korisnicima koji preko njega ispoljavaju neke svoje nagone.

Meta su uglavnom mlade žene, u nekoliko slučajeva i muškarci, pa i političari (Gordan Jandroković sam je, vizionarski, prije nekoliko godina objavio fotku u kupaćem). Stručnjaci ističu da programi pokretani umjetnom inteligencijom koji digitalno svlače žene, kolokvijalno nazvani “nudifiers”, postoje već godinama, no dosad su uglavnom bili ograničeni na tamne dijelove interneta u koje pristojan svijet ne zalazi. X je onima drugima omogućio razgolićavanje u mainstreamu, usred bijela dana. Grok otvara pitanja o kojima se malo govori. Jedno od njih je, primjerice, ono o seksualnosti umjetne inteligencije. Što ako AI umjesto platonske veze poželi nešto više? Hoće li i robotima, kao ljudima, libido postati glavno pogonsko gorivo, kako je to govorio Freud?

Bioetičarka Anne Zimmerman sa Sveučilišta Columbija ističe da je napredak umjetne inteligencije rezultirao objektima koji se ponašaju i zvuče poput ljudi te odišu ljudskim osjećajima. Odnosi između ljudi i tehnologije postaju osobniji i složeniji. U razgovore se uvode pojmovi poput digitalne seksualnosti, sintetičke intimnosti i roboseksualnosti. Tvrtke poput Realbotixa proizvode lutke koje mogu voditi intimne razgovore i razlikuju kontekst te ton i nijanse glasa svog “partnera”. Ispod silikonske kože u intimnim područjima ugrađuju se posebni senzori, a unutarnji sustavi grijanja zagrijavaju tijelo na 37 stupnjeva. Kažu da je globalno tržište sve sofisticiranijih seks lutaka 2024. iznosilo 4,6 milijardi dolara i da bi se do 2032. moglo i udvostručiti. U Europi je rast još izraženiji, kao simptom dublje epidemije usamljenosti. Čitali smo o romantičnim vezama ljudi i slatkorječivih chatbotova, a sklapaju se i brakovi između ljudi i robota. Sva sreća što je kod nas, također vizionarski, građanska inicijativa U ime obitelji na vrijeme, još 2013., raspisala referendum o braku kao životnoj zajednici žene i muškarca.