Grlić Radman u Ateni: 'Hrvatska i Grčka svojim infrastrukturnim projektima daju konkretan doprinos energetskoj suverenosti Europe'

Ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman boravio je u srijedu, 13. svibnja 2026. godine, u službenom radnom posjetu Helenskoj Republici, tijekom kojeg su dodatno potvrđeni iznimno bliski politički, gospodarski i strateški odnosi između Hrvatske i Grčke. Posjet Ateni dolazi u trenutku složenih geopolitičkih okolnosti obilježenih ratom u Ukrajini, nestabilnošću na Bliskom istoku, energetskim izazovima te raspravama o budućnosti proširenja Europske unije, zbog čega razgovori dvojice ministara dobivaju dodatnu težinu.

Tijekom boravka u Ateni ministar Grlić Radman sastao se s grčkim ministrom vanjskih poslova , s kojim je razgovarao o čitavom nizu bilateralnih, europskih i sigurnosnih tema. Na marginama Summita o energetskoj tranziciji susreo se i s grčkim premijerom , jednim od ključnih političkih lidera jugoistočne Europe, čime je dodatno potvrđena snažna politička povezanost Zagreba i Atene.

U fokusu razgovora bili su jačanje bilateralnih odnosa Hrvatske i Grčke, energetska sigurnost Europe, prometno povezivanje Mediterana i srednje Europe, proširenje Europske unije na zemlje zapadnog Balkana, rat u Ukrajini, sigurnosna situacija na Bliskom istoku, migracije te jačanje europskog stupa NATO-a.

Ministar Grlić Radman sastao se i s potpredsjednikom Parlamenta Helenske Republike te predsjednikom parlamentarne Skupine prijateljstva Hrvatska – Grčka . Ti susreti dodatno su potvrdili intenzivnu parlamentarnu i političku suradnju dviju država koje posljednjih godina sve snažnije grade zajedničke interese unutar Europske unije i NATO saveza.

Posljednjih godina hrvatska diplomacija značajno je investirala u razvoj odnosa s Grčkom, a upravo je ministar Grlić Radman jedan od najaktivnijih zagovornika jačanja hrvatsko-grčkog partnerstva. Diplomatski odnosi dviju zemalja danas su na najvišoj razini u posljednjih nekoliko desetljeća, dok dodatnu političku težinu cijelom partnerstvu daju i vrlo bliski odnosi hrvatskog premijera i grčkog premijera Mitsotakisa.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo danas biti u Ateni na poziv mog dragog kolege, ministra Georgea Gerapetritisa“, poručio je ministar Grlić Radman na početku sastanka, istaknuvši kako Hrvatska i Grčka dijele ne samo mediteranski identitet nego i zajedničku viziju Europe kao prostora sigurnosti, stabilnosti i snažnog gospodarskog razvoja.

Naglasio je kako su Hrvatska i Grčka dvije prijateljske i partnerske države povezane čvrstim savezničkim odnosima unutar Europske unije i NATO-a, ali i usklađenim stavovima o ključnim međunarodnim pitanjima. Posebno je istaknuo kako bilateralni odnosi kontinuirano jačaju, uz veliki potencijal za daljnje produbljivanje suradnje u područjima energetike, prometa, pomorstva, sigurnosti i obrambene industrije.

Važan dio razgovora odnosio se na energetsku sigurnost Europe, pri čemu su Hrvatska i Grčka prepoznate kao ključni energetski partneri jugoistočne i srednje Europe. LNG terminal na Krku, kao i terminali u Revithoussi i Alexandroupolisu, danas predstavljaju strateške točke europske energetske sigurnosti i diversifikacije opskrbe plinom.

Grlić Radman istaknuo je kako upravo Hrvatska i Grčka imaju potencijal postati jedan od najvažnijih energetskih i prometnih mostova između Europe, istočnog Mediterana i Bliskog istoka.

„Diversifikacija energetskih izvora i smanjenje ovisnosti o ruskom plinu ostaju među ključnim prioritetima Europske unije. Hrvatska i Grčka svojim infrastrukturnim projektima daju konkretan doprinos energetskoj suverenosti Europe“, naglasio je hrvatski ministar.

Poseban naglasak stavljen je i na suradnju kroz regionalne inicijative, uključujući Inicijativu triju mora i EU MED9, kojim Hrvatska trenutačno predsjeda. Ministar Grlić Radman izvijestio je grčku stranu o rezultatima hrvatskog predsjedanja Inicijativom triju mora, istaknuvši kako Dubrovnik postaje jedno od ključnih mjesta političkog i gospodarskog povezivanja srednje i jugoistočne Europe.

Sugovornici su se složili kako prometna i digitalna povezanost predstavljaju temelj budućeg gospodarskog razvoja regije te kako istočni Mediteran može igrati mnogo snažniju ulogu kao vrata globalne trgovine prema europskom tržištu.

U kontekstu sigurnosnih izazova potvrđena je i zajednička predanost jačanju europskog stupa NATO-a. Hrvatska pritom aktivno sudjeluje u razvoju prioritetnih obrambenih sposobnosti, posebno u području dronova i protudronskih sustava, zajedno sa Španjolskom, Latvijom, Nizozemskom i Danskom.

Ukrajina je ostala jedna od ključnih tema razgovora. Hrvatska i Grčka podržavaju nastavak snažne političke, vojne i humanitarne pomoći Ukrajini, uz jasnu poruku da Europa mora ostati jedinstvena pred ruskom agresijom.

Istodobno, posebna pozornost posvećena je eskalaciji sukoba na Bliskom istoku. Sugovornici su naglasili potrebu nastavka diplomatskih napora s ciljem smirivanja sukoba i postizanja dugoročne stabilnosti regije. Posebno je istaknuta važnost slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu, jednoj od najvažnijih svjetskih energetskih ruta, čija sigurnost izravno utječe na globalno tržište energenata.

Razgovaralo se i o migracijama te zaštiti vanjskih granica Europske unije, pri čemu Hrvatska i Grčka dijele slične izazove kao države na vanjskoj granici Unije. Hrvatska je pritom ponovno potvrdila spremnost za nastavak borbe protiv nezakonitih migracija kroz pristup koji uključuje sigurnost, solidarnost i stratešku suradnju na europskoj razini.

Jedna od važnih tema bila je i europska perspektiva zemalja zapadnog Balkana. Ministar Grlić Radman naglasio je kako Hrvatska snažno podržava proširenje Europske unije, ali uz jasno poštivanje kriterija i provedbu reformi. Posebno je istaknuo važnost stabilnosti Bosne i Hercegovine, poručivši kako je jednakopravnost triju konstitutivnih naroda ključ političke stabilnosti i europske budućnosti te zemlje.

Na kraju susreta ministar Grlić Radman zahvalio je grčkom kolegi na toplom gostoprimstvu i otvorenom dijalogu, poručivši kako Hrvatska i Grčka danas predstavljaju primjer snažnog partnerstva unutar Europske unije i NATO-a.

„Današnji razgovori još su jednom potvrdili bliskost naših stavova, ali i zajedničku spremnost za daljnje jačanje političke, gospodarske i sigurnosne suradnje na dobrobit naših država i građana“, zaključio je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova.