Gripa je blaža nego lani, evo koga najviše pogađa ove sezone

Premda je, prema ocjenama stručnjaka, ovogodišnja sezona gripe za sada blaga iako najviše pogađa djecu predškolske dobi i onu do 14 godina, teško je predvidjeti očekuje li nas njezin vrhunac u veljači. Osmogodišnji dječak koji je u petak na Jedinici intenzivnog liječenja u Kliničkom bolničkom centru Split preminuo od posljedica gripe, odnosno encefalitisa, najteže i najrjeđe komplikacije gripe, 11. je žrtva gripe ove sezone prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). No, naravno, kada dijete umre od posljedica gripe, uvijek to izazove uznemirenost javnosti i roditelja, iako su svjesni da se, nažalost, može dogoditi da gripa izazove i upalu mozga djeteta, no to je rijetko. U Hrvatskoj je zaključno s 26. siječnja 2020. godine službeno registrirano ukupno 5368 oboljelih od gripe, od kojih je 2458 prijavljeno tijekom četiri tjedna 2020., navodi HZJZ.

Može biti opasna

Prema pristiglim prijavama, najviše su obolijevala djeca u dobi od 5 do 6 godina, zatim djeca od 1 do 4 godine te na trećem mjestu školska djeca u dobi od 7 do 14 godina. HZJZ navodi da je tijekom sezone 2019./2020. broj prijava gripe u posljednjih mjesec dana manji u odnosu na isto razdoblje lani.

– Svake godine najviše obolijevaju djeca predškolske dobi. Ove je sezone, prema posljednjim rezultatima iz našeg laboratorija, pretežno kod oboljelih zabilježen tip gripe A, i to H1N1, no ima oboljelih i od tipa gripe B. Očekivano se gripa bilježi i među školskom djecom jer se nalaze u kolektivu i najveća je mogućnost prenošenja te zarazne bolesti u školi. Gripa, naravno, može biti i opasna bolest koja se zakomplicira, i to obično kad je riječ o osobama lošeg zdravstvenog stanja. Ali treba napomenuti da mi imamo manje od 6000 prijavljenih koji su oboljeli od gripe, što je za ovo doba godine relativno blaga sezona gripe. Teško je predvidjeti hoće li takva i ostati ili će se povećati broj oboljelih. Kad se gledaju prijašnje sezone, obično je vrhunac sezone gripe bio u veljači – ističe dežurna epidemiologinja iz HZJZ-a dr. Vesna Višekruna Vučina.

Haraju i viroze

S obzirom na broj stanovnika, najveće stope oboljelih zabilježene su na području Koprivničko-križevačke županije, Ličko-senjske te Šibensko-kninske županije. Osim gripe među djecom školske dobi haraju i viroze, što je također očekivano, imajući na umu da se, osim što se viroze lako prenose u školi, osobito starija djeca voze do škole i javnim prijevozom pa se mogućnost prenošenja virusa širi.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), i na širem području Europe aktivnost gripe je u porastu te se u većini država bilježi niska ili sporadična aktivnost gripe. U većini laboratorijski potvrđenih slučajeva gripe potvrđen je virus gripe A, i to oba podtipa (A/H1N1 i A/H3N2), s time da pojedine države bilježe znatnu cirkulaciju virusa gripe B, navodi HZJZ na svojoj web-stranici.

VIDEO Predstavljene mjere prevencije širenja koronavirusa