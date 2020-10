Grbin odgovorio Plenkoviću: Mi svoje probleme rješavamo, a ne trpamo ih pod tepih

Burne jučerašnje događaje u SDP-u kad većina zastupnika nije dala podršku novom predsjedniku stranke Peđi Grbinu komentirao je i sam premijer Andrej Plenković. On je istaknuo kako je to kontinuitet i da se slično događalo i prije nekoliko godina. No, nije dugo trebalo čekati na odgovor Peđe Grbin koji se oglasio na Facebooku i odgovorio mu.

Njegov status prenosimo u cijelosti.

- Mi imamo problema, ali svoje probleme rješavamo, a ne trpamo ih pod tepih. Bolji je kontinuitet problema koji se rješavaju, nego kontinuitet nerješavanja korupcije - poručio je novi predsjednik SDP-a.

>>> VIDEO: Peđa Grbin o planovima za SDP