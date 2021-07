Graševina De Gotho: Vino koje je osvojilo sve prestižne hrvatske i svjetske nagrade

Graševina De Gotho, berbe 2018., osvojila je sva prestižna vinska natjecanja i postala jedno od najnagrađivanijih i najbolje ocijenjenih hrvatskih vina ikada. Čim je puštena na tržište, bilo je jasno kako će ući u povijest. Prvo u nizu, na policu njezinih priznanja smjestilo se zlato s ocjenjivanja Mundus Vini Summer Tasting 2019. Enolozima u vinariji Kutjeva bio je to jasan znak kako njihova graševina iz linije De Gotho ima ogroman potencijal. Potvrdili su to i preporuka s International Wine Challenge 2019. iz Londona, kao i srebro na Concours Mondial de Bruxelles 2020. No, vrhunac je, nesumnjivo, platina s Decanter World Wine Awards 2020., najvećeg i najutjecajnijeg svjetskog vinskog natjecanja, na kojem je protekle godine osvojila 97 bodova. Koliko je taj uspjeh važan, svjedoči i podatak kako je u konkurenciji od čak 16.537 vina samo njih 178 dobilo platinu.