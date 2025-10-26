Gradski zastupnici o Tomaševićevoj poruci Thompsonu: 'U Zagrebu kojim upravlja Možemo očito su dobrodošli samo oni koji misle kao oni'

Nakon najave gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića (Možemo!) da će zabraniti Thompsonove koncerte u prostorima gradskih institucija i ustanova ukoiliko će se na koncertu u Areni 27. prosinca čuti ustaški pozdrav, za komentare smo zamolili neke od gradskih zastupnika.

- Gradonačelnik nas je konzultirao i podržavamo odluku kojom se u gradskim prostorima traži poštivanje Ustava, zakona i vrijednosti antifašizma i tolerancije – kaže Matej Mišić (SDP), predsjednik Gradske skupštine. Marija Selak Raspudić (NL Marija Selak Raspudić) kaže nam da joj Tomaševićevo postupanje izgleda kao farsa i čini joj se tragikomičnim, kao da kaže: "Evo, samo ću još jednom pustiti Thompsona da pjeva, a onda ću mu to stvarno, ali stvarno zabraniti!".

- Sve što Thompson čini na svojim koncertima činio je oduvijek i poznato je svima. Ovo dodvoravanje vlastitom biračkom tijelu ili skretanje fokusa javnosti s konkretnih problema koji opterećuju Zagreb, kao i problematičnih poteza aktualne vlasti kao što je primjerice povećanje plaće gradonačelnika, puna plaća potpredsjednici Skupštine ili karte seksalice, zapravo je pokušaj skupljanja politilčkih bodova prelaskom u ideološke vode i skretanja s problema koji opterećuju Zagreb. Podsjetit ću da se za vrijeme predizborne kampanje za gradonačelnika, kada je trebalo zahvatiti što šire, Tomašević prisjećao kako je i sam znao zapjevati Thompsonove pjesme. Kada od gradonačelnika svih građana postanete selektivni cenzor pojedinih glazbenih događaja, tada nema više povratka. Postoje propisi Republike Hrvatske i institucije nadležne za njihovo provođenje. Tomašević nije ni institucija koja privodi redu građane koji krše propise, niti je onaj koji propise piše. Iz pozicije svoje društvene uloge za koju je dobio povjerenje, ne može biti cenzor. On nije tijelo koje može provoditi pravdu. Na stranu kako god on to argumentirao, on nema tu društvenju ulogu – kaže Selak Raspudić.

Dodaje kako je Tomašević prije, za potrebe kampanje, govorio kako nije za zabrane, a sada pokazuje svoju pravu prirodu.

- Smatram da je to protudemokratsko postupanje. Kada krenute putem cenzora, tu nema nazad. Osim toga, ne vidi da nitko nije učinio Thompsonu veću reklamu od njega, pa bi mu Thompsonov PR trebao poslati posebnu zahvalnicu jer je omogućio da taj koncert bude još vidljiviji i rasprodaniji, te da Thompson dobije status legende koja se bori protiv sistema – zaključuje Selak Raspudić.

- Licemjerje gradonačelnika Tomaševića najbolje se vidi u tome što s jedne strane dopušta i financira ideološke derneke poput Trnjanskih krijesova, gdje se otvoreno vrijeđaju hrvatski simboli i Domovinski rat, a s druge strane zabranjuje koncerte Marka Perkovića Thompsona, pjevača koji je za mnoge simbol domoljublja i ponosa hrvatskih branitelja. To nije sloboda, to je politička cenzura i svjetonazorska segregacija. U Zagrebu kojim upravlja Možemo očito su dobrodošli samo oni koji misle kao oni. Takav pristup duboko dijeli građane i pokazuje koliko je ova vlast daleko od demokratskih i pluralističkih vrijednosti kojima se stalno zaklinju – ističe Mislav Herman (HDZ).

- Moj stav je da protuustavnim pokličima nema mjesta u gradskim institucijama i ustanovama grada Zagreba, kao niti u gradu Zagrebu u cjelini – kratko će Joško Klisović (SDP), bivši predsjednik Gradske skupštine.

Nezavisni Trpimir Goluža smatra da Tomašević i njegovi "možemoisti" ne podnose ništa što promiče tradicionalne hrvatske nacionalne vrijednosti. - Posebno su alergični na hvaljenje ostvarenja Domovinskog rata i naglašavanje značaja Katoličke crkve u Hrvata. Zato je posve očekivano da ih silno nervira čovjek koji stvara glazbu utemeljenu upravo na tim vrijednostima. Njima smetaju i Thompson i njegovi obožavatelji. Oni bi najrađe da Thompson uopće ne postoji, a ako već postoji da je u teškoj anonimnosti. Nedostupan široj javnosti. Tomašević je, zbog davanja dozvole za ovoljetni Thompsonov koncert na Hipodromu, već dobio packe od svojih mentora i mecena. Taj koncert je odobrio samo zato jer je zahtjev za dozvolu došao neposredno prije lokalnih izbora u Zagrebu, u protivnom Tomašević nikada ne bi "dao blagoslov" tom koncertu. Zato ove najnovije Tomaševićeve prijetnje i pokušaj "discipliniranja" Thompsonovog izričaja doživljavam kao iskaz Tomaševićeve nemoći kao i nastojanje dokazivanja vlastite moralno-političke budnosti – kaže Goluža.