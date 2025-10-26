Ovo je reakcija odvjetnika Marka Perkovića Thompsona na Tomaševićevu izjavu o koncertu u Areni

Nakon što je Marko Perković Thompson objavio kako će 27. prosinca u Areni Zagreb održati koncert u sklopu svoje turneje "Hodočasnik" gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je poručio: Mogu reći da će se koncert 27. prosinca održati jer je ugovor potpisan i na snazi, a ponavljam da je potpisan u ožujku. No, koncert 28. prosinca se neće održati u Areni Zagreb, za taj termin nije bio potpisan koncert. Ukoliko na koncertu bude korišten ustaški pozdrav, neće biti Thompsonovih koncertima u prostorima kojima upravljaju bilo gradska poduzeća, bilo gradske ustanove u Zagrebu. Ubrzo nakon toga stigla je i reakcija Marka Perkovića Thompsona koju možete pročitati ovdje, a danas je putem svoje Facebook stranice glazbenik objavio i priopćenje svog odvjetnika Davorina Karačića koje možete pročitati u nastavku.

Priopćenje Thompsonovog odvjetnika Davorin Karačić u vezi prijetnji sa zabranama nastupa od strane zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića: Neugodno smo iznenađeni istupom zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je povodom najave koncerta kojega u zagrebačkoj Areni treba održati Marko Perković Thompson 27. prosinca 2025.. javno izjavio da Grad Zagreb u budućnosti neće davati objekte pod svojom kontrolom radi održavanja koncerata Marka Perkovića Thompsona ukoliko on bude na koncertu 27. prosinca 2025. uzvikivao "ustaški pozdrav". Marko Perković Thompson ne uzvikuje nikakve ustaške pozdrave ali svoju pjesmu Bojna Čavoglave izvodi u integralnoj verziji onako kako je nastala te kako je svaki put do sada izvođena. Podsjećamo da je Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u svojoj odluci broj Jž-2747/2018 od 02.10.2019. potvrdio presudu Općinskog suda u Šibeniku broj Pp-J-724/16 kojom je Marko Perković oslobođen optužbe za počinjenje prekršaja iz čl. 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a u vezi početnog stiha pjesme Bojna Čavoglave.

Predmetna odluka je donesena na sjednici svih sudaca Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, a pravno shvaćanje doneseno na sjednici svih sudaca, temeljem odredbe čl. 40. st. 2. Zakona o sudovima postaje obavezno za sva drugostupanjska vijeća ili suce pojedince toga suda. Nositelji izvršne vlasti lokalne samouprave bi morali poštovati pravomoćne sudske presude te sudska utvrđenja iz tih istih presuda kao i suzdržavati se od bilo kakve radnje kojom bi diskriminirali druge građane odnosno kojom bi pojedinca stavljali u nepovoljniji položaj u usporedivoj situaciji.

Prijetnjom da Grad Zagreb u budućnosti neće davati prostore pod svojim upravljanjem na korištenje za neke buduće koncerte Marka Perkovića Thompsona, ukoliko bude uzvikivao "ustaški pozdrav" a u stvarnosti integralnu i jedinu verziju pjesme Bojne Čavoglave, gradonačelnik najavljuje da će počiniti prekršaj iz čl. 25. st. 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije, što smatramo nedopustivim i nedostojnim obnašanja javne funkcije budući nositelj izvršne vlasti lokalne samouprave ne smije zloupotrebljavati svoj položaj i ovlasti radi nanošenja štete te dovođenja u neravnopravan i ponižavajući položaj one s kojima se ne slaže u političkom i svjetonazorskom smislu.