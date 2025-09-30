Naši Portali
DARIO ZUROVEC

Gradonačelnik Svete Nedelje pisao vulgarne komentare na Facebooku pa poručio: 'Ne mislim više ni najmanje tolerirati političke trolove'

Foto: Screenshot/PIXSELL
Autori: Korina Baretić, Večernji.hr
30.09.2025.
u 13:41

Zurovec je u izjavi za Večernji list potvrdio da je upravo on napisao sporne komentare, ali i pojasnio svoju reakciju.

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec ponovno se obračunao s pratiteljima na društvenim mrežama. Nakon što je početkom mjeseca izazvao rasprave zbog kupnje službenog automobila vrijednog 65 tisuća eura, sada se u komentarima „zakačio“ s korisnikom koji je kritizirao radove u Ulici Franje Tuđmana.

Na provokativno pitanje „Koliko si se ti ugradio, 1-2-3…cm?“ Zurovec je odgovorio: „Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu“, dodavši emotikon sa srcima. Rasprava se nastavila razmjenom uvreda i dosjetki, a gradonačelnik je uzvratio i komentarom o „šamaranju desnice“.

Foto: screenshot/Facebook

Foto: screenshot/Facebook

Zurovec je u izjavi za Večernji list potvrdio da je upravo on napisao sporne komentare, ali i pojasnio svoju reakciju:
– Na stotine lažnih profila poput ovoga otežavaju mi komunikaciju sa stvarnim građanima sa stvarnim problemima i to na dnevnoj bazi. Priznajem da je neprimjereno i nikad tako ne bih komunicirao sa stvarnom osobom, ali ne mislim više ni najmanje tolerirati političke trolove kojima je jedini zadatak ogaditi komunikaciju građana s njihovim izabranim predstavnicima. Ubuduće ću ih blokirati jer im je jedini cilj širiti laži, klevetati i manipulirati – kazao je Zurovec.
Filipinka Nerie Therese Mag-aso: U Hrvatskoj je hrana jako fina
Dario Zurovec

SI
Sivooki
13:59 30.09.2025.

Uj ember, baš divno imati za načelnika prostaka, tipa koji ne dopušta neugodna pitanja i blokira nesklona.

TA
Tarantula
14:31 30.09.2025.

Da imaš 25 cm ne bi si kupovao Audi A6 koji je opće poznat po tome da pruža utjehu kod onih koji pate od sindroma male k...

UM
Umjetniinteligent
14:17 30.09.2025.

Čovjek fulao profesiju, trebao ići snimati filmove za odrasle.

