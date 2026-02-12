Naši Portali
SLIJEDI ISPITIVANJE

Uhićeni gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić doveden u osječki USKOK

VL
Autor
Igor Vučković/Hina
12.02.2026.
u 17:21

Odvjetnik Ante Burić izjavio je novinarima kako je Grgić u ovome postupku za branitelja izabrao odvjetnika Frana Olujića, kojega on privremeno zamjenjuje zbog spriječenosti

Uhićeni gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić u četvrtak je, oko 16,30 sati u pratnji policije doveden u osječke prostorije Uskoka, gdje bi trebao biti ispitan. Uskok je prethodno izvijestio kako su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba, prema više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Tužiteljstvo navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Odvjetnik Ante Burić izjavio je novinarima kako je Grgić u ovome postupku za branitelja izabrao odvjetnika Frana Olujića, kojega on privremeno zamjenjuje zbog spriječenosti. Još nisam vidio pouku o pravima, pa ne mogu reći za što se točno tereti gospodina Grgića. O tome ćemo nešto više znati kaznije, ali detalje postupka u ovoj fazi ne možemo iznositi u javnost, kazao je Burić.

Ključne riječi
Nova Gradiška uhićenje gradonačelnik USKOK Vinko Grgić

