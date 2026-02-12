Naši Portali
SKANDAL

Liječnica pod povećalom: Nadređeni pokreću istragu nakon fotografija s kokainom

Hitna pomoć juri cestom
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
12.02.2026.
u 20:04

Ravnatelj županijskog Zavoda za hitnu medicinu Davorin Gajnik izjavio je da liječnica trenutno koristi dva tjedna godišnjeg odmora te da će po povratku, odnosno prije nastavka rada, biti upućena na izvanredni liječnički pregled koji bi trebao utvrditi njezinu sposobnost za rad

Emisija Provjereno prenosi priču o 36-godišnjoj liječnici hitne medicine, protiv koje su iznesene ozbiljne optužbe o konzumiranju kokaina. Njihova redakcija je početkom veljače zaprimila poruku i fotografije na kojima se, kako navode, vidi da liječnica konzumira kokain. Potvrda informacija, prema navodima emisije, stigla je iz više izvora.

Prijavu da liječnica radi pod utjecajem opijata dobili su i njezini nadređeni u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije. Kada su je novinari pokušali kontaktirati, zatražila je godišnji odmor. Kako je potvrđeno, zasad nije podvrgnuta testiranju od strane specijalistice medicine rada.

Ravnatelj županijskog Zavoda za hitnu medicinu Davorin Gajnik izjavio je da liječnica trenutno koristi dva tjedna godišnjeg odmora te da će po povratku, odnosno prije nastavka rada, biti upućena na izvanredni liječnički pregled koji bi trebao utvrditi njezinu sposobnost za rad. Naveo je i da do sada nije imao saznanja o eventualnom korištenju opijata te da se liječnica na radnom mjestu nije činila pod njihovim utjecajem. Također je istaknuo kako su fotografije, prema dostupnim informacijama, nastale u privatnom okruženju.

Riječ je o istoj liječnici o kojoj je Provjereno izvještavalo u svibnju prošle godine. Tada je, prema navodima kolega, nazvala hitnu pomoć zbog intervencije za koju se kasnije ispostavilo da je nepostojeća. Iako se takvi slučajevi u pravilu prijavljuju policiji, taj poziv nije bio prijavljen. Nedugo nakon toga napustila je Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije i vratila se na radno mjesto u Zagrebačku županiju. U tadašnjoj izjavi za Provjereno rekla je da postoje važnije teme kojima bi se trebalo baviti.

U večerašnjoj emisiji Provjereno najavljeno je suočavanje liječnice s novim optužbama, kao i reakcije nadležnih institucija na slučaj koji je ponovno otvorio pitanje profesionalne odgovornosti i nadzora u sustavu hitne medicinske službe.

liječnica droga Kokain

Avatar rubinet
rubinet
20:18 12.02.2026.

Dobit će drugarsku opomenu..ili "pojeo vuk tovara " (rekla bi moja none Luce)

