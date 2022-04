Čečeni slave u Mariupolju; Gradonačelnik Bojčenko: Život 100.000 ljudi u rukama je samo jedne osobe

Ruska invazija na Ukrajinu traje 58 dana. Rusi tvrde kako su zauzeli Mariupolj iako su ukrajinski borci i brojni civili i dalje zarobljeni u čeličani Azovstal. Volodimir Zelenski kazao je kako je Rusija odbacila prijedlog za privremeni prekid vatre za pravoslavni Uskrs što su predlagali glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, ali i papa Franjo.

Ključni događaji:

Tijek događaja:

8:44 - Ukrajinski parlament objavio je podatke o dječjim žrtvama u ratu. Kažu da je ukupan broj djece pogođene ruskom invazijom 594. Bilo je 208 smrtnih slučajeva djece i 386 ozlijeđenih.

8:25 - Ruske snage nastavile su djelomično blokirati Harkiv, objavila je ukrajinska vojska u svom dnevnom izvješću u petak. Ruske jedinice pokušavale su se probiti južnije od grada Izjuma u provinciji Harkiv, kako bi opkolile skupinu ukrajinskih vojnika u regiji Donbas, navodi se. Ukrajina je pak u četvrtak odbila 10 napada u regijama Donjeck i Lugansk, dodala je vojska.

Na svim istočnim dijelovima bojišnice ruske trupe pojačale su napade u protekla 24 sata, posebno na područjima Zarečni, Rubežni, Popasnaja, Novotoškovski i Marinka, navodi se u priopćenju. Ukrajina je priopćila da je u posljednja 24 sata oborila 15 ruskih zrakoplova.

7:57 - Diljem ukrajinske regije Kijev započelo je čišćenje neeksplodiranog streljiva koje je ostalo na ulicama nakon žestokih borbi. Tamošnja glavna bolnica kaže da prima sve veći broj pacijenata koji su dirali ili stali na mine i granate.

Državna služba za hitne slučajeve, policija i vojska imaju stručne timove koji rade na terenu kako bi to područje učinili sigurnim.

7:30 - Rusi su oteli lokalnog dužnosnika koji je vodio humanitarni konvoj u regiji Herson, rekla je zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk. Rekla je i da su vojnici Kremlja ponudili oslobađanje dužnosnika u zamjenu za ruske ratne zarobljenike, ali je dodala da je to neprihvatljivo.

Istaknula je i kako su propali napori da se uspostave tri humanitarna koridora u regiji Herson jer ruske snage nisu prekinule vatru.

6:20 - Vođa Čečena Ramzan Kadirov objavio je video na Telegramu na kojem je prikazano slavlje Čečena u Mariupolju. Kadirov kaže kako je Rusija oslobodila Mariupolj te da se teritorij 'čisti od ukrajinskih nacista', a u videu su prikazani njegovi suborci s oružjem u rukama.

Russia's "liberation" of Mariupol looks like this, according to Ramzan Kadyrov's Telegram channel pic.twitter.com/3iAhVqPnZJ