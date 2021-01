Gradonačelnica iznijela dvostruko veću brojku od službene: Na području SMŽ preselilo se 460 ljudi

Snažno je jučer odjeknula izjava gradonačelnice Siska Kristine Ikić-Baniček koja je za Novu TV kazala kako je nakon potresa "1100 ljudi otišlo iz Sisačko-moslavačke županije, promijenili su svoje prebivalište i boravište". Dodala je gradonačelnica i da su to ljudi koji su kupili kartu za jedan smjer i neće se vratiti.

Međutim, prema podacima do kojih smo došli, brojka koju je iznijela gradonačelnica je dvostruko veća od službene. Naime, od 29. prosinca do jučer iz mjesta stanovanja na području županije preselilo se 460 ljudi, od kojih je njih 133 boravište promijenilo unutar same županije.

Odjavivši prebivalište s kartom za jedan smjer iz Sisačko-moslavačke županije (za sada) nakon potresa otišlo je 38 stanovnika. Od 29. prosinca lani pa do 14. siječnja privremeno je mjesto stanovanja – boravak – na Banovini prijavilo 27 osoba.