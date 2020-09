VIDEO Ljudi u panici: Pogledajte kako je pješčana oluja progutala metropolu

Pješčana oluja kakvu ne pamte ni najstariji stanovnici Ankare pogodila je u subotu taj turski grad i njegovu okolicu. Prema službenim podacima u oluji lakše je ozlijeđeno šestero ljudi.

- Prema prvim informacijama zbog jakog vjetra na području Potlija i obližnjih okruga, šestero naših sugrađana zadobilo je lakše ozlijede zbog objekata koji su letjeli po zraku. Za sada nema nikakvih informacija o smrtnom slučaju kao ni za ozbiljniju materijalnu štetu - objavio je na Twitteru Vasip Sahin, guverner pokrajine Ankare.

Prema pisanju lokalnih medija, pješčana je oluja prvo oko 15 sati udarila grad Polatli, a kasnije se proširila na Ankaru. Građani su se uspaničili jer se zbog oluje smanjila vidljivost. Udari vjetra su bili pak toliko jaki da su uništili krovove nekih zgrada i poslovnih prostora.

Gradonačenik Polatlija Mursel Yildizkaya poručio je građanima da ne izlaze vani i da ne otvaraju vrata i prozore.

Snimke oluje preplavile su internet.

#Sandstorm in #Ankara #Turkey today . 2020 is apocalyptic year . Scary times #staysafe #Turkey pic.twitter.com/xPntwbaiFA

WOW... Large approaching #sandstorm reported from #Ankara, Turkey this afternoon 12th September! #severeweather Report by @xenit15 thanks; pic.twitter.com/PnpDDH0ZJ2