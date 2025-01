Građani u panici, danima nestašica u ljekarnama: 'Ne možemo živjeti bez nje', stručnjaci uputili upozorenje

Već danima, građani diljem Hrvatske javljaju kako ne mogu nabaviti fiziološku otopinu , a ljekarne izvještavaju o ozbiljnoj nestašici. "Ima samo jedna jedina boca, ostatci koji su nam ostali. Sve što dobijemo, ode u jednom danu", kaže Mario Vrebčević, magistar farmacije. Potražnja je tolika da ljekarne sada moraju rasplesti ograničene količine koje bi inače pokrile jedan dan na četiri do pet dana. Na tjednoj bazi, dobivaju samo 20% potrebnih količina.

Iz Hrvatske ljekarničke komore navode da je isporuka fiziološke otopine diljem zemlje trenutno ograničena. Nestašica je i u ljekarnama Doma zdravlja Zagreb - Centar. "Već mjesec dana nemamo fiziološke otopine. Građani je svakodnevno traže, zovu nas, ali veledrogerije je nemaju na skladištu", objašnjava Jasminka Pejović, magistra farmacije, za RTL. Potražnja za fiziološkom otopinom dodatno raste u sezoni gripe i respiratornih infekcija. Liječnici potvrđuju da je ova otopina neophodna za mnoge namjene, od ispiranja nosa do čišćenja rana. "Rečenicu 'Otiđite kupiti fiziološku' izgovaram barem deset puta dnevno", kaže dr. Lea Klepač, liječnica obiteljske medicine.

Roditelji malih djece najčešće se žale na nestašicu. "Mi s djecom ne možemo živjeti bez fiziološke. Kad su prehlađeni, ona je spas", kaže Natalija Petković iz Zagreba. Zamjenski pripravci preporučuju se u ljekarnama, no stručnjaci upozoravaju da se fiziološka otopina ne bi smjela pripremati kod kuće jer to može dovesti do problema sa sterilnošću. "Fiziološka otopina mora biti sterilna, a to kod kuće nije moguće postići", objašnjava Vrebčević.

Iako Agencija za lijekove navodi da postoji nestašica fiziološke otopine za infuzije od jednog proizvođača, ostale vrste su i dalje dostupne. U Udruzi ljekarnika pri HUP-u ističu da trenutno potražnja nadmašuje ponudu te da bolnice imaju prioritet. Kada će nestašica biti riješena, još nije poznato.

>>> FOTO Ovaj ledeni gigant mogao bi udariti u otok: Posljedice bi bile katastrofalne, a površina mu je veća od jedne europske države