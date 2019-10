Građani na ulicama: Prosvjednici formirali ljudski lanac od 171 kilometara

Prosvjednici su u nedjelju formirali ljudski lanac po cijelome Libanonu, jedanaestog dana prosvjeda bez presedana organiziranih protiv političara koje optužuju za korupciju i guranje zemlje u ekonomski kolaps, kakav nije viđen još od građanskoga rata 1975. - 1990.

Prosvjednici su se okupili na brojnim libanonskim prometnicama i cestama. Držeći se za ruke, nastoje 'sastaviti' ljudski lanac dugačak 171 kilometar koji bi se protezao od juga do sjevera zemlje.

Cijela je zemlja paralizirana zbog cestovnih blokada što su ih postavili prosvjednici.

Libanonska udruga bankara priopćila da će banke i u ponedjeljak, prvoga dana radnog tjedna, ostati zatvorene. Škole i brojne tvrtke također su zatvorile svoja vrata, a banke ne rade već osam radnih dana.

Prosvjednici diljem zemlje izražavaju nezadovoljstvo zbog političkih vlasti koje optužuju za zloupotrebu moći i iskorištavanje državnih resursa zbog vlastite koristi.

Vlada je protekli tjedan najavila paket hitnih reformi, no njime nije uspjela ublažiti gnjev naroda niti potaknuti države donatorice da osiguraju sredstva.

Human chain in Lebanon is being set from North to South 🇱🇧



Proud to be Lebanese✌🏻 pic.twitter.com/vpXrQaQ7Ve