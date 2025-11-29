Hrvati će među prvima birati – novac, kartica ili digitalni euro

Više od 450 milijuna građana Europske unije uskoro bi se moglo naći u svijetu u kojem novac više neće biti isključivo fizički. Do 2029., kako je potvrdila Europska središnja banka (ECB), digitalni euro postat će svakodnevica europskih potrošača, a njegova je priprema već daleko odmakla. Paralelno s time, stablecoini – digitalne valute čija je vrijednost vezana uz tradicionalne valute poput dolara ili eura – otvaraju novo poglavlje globalnog financijskog poretka.



Taj dvostruki zaokret u platnim sustavima – institucionalni, s jedne, i tržišni, s druge strane – mijenja monetarnu stvarnost Europe, pa i Hrvatske. Ideja o digitalnom euru nije marketinški trik, već strateški projekt očuvanja monetarne neovisnosti EU. ECB je od 2023. u takozvanoj pripremnoj fazi, čiji je cilj izraditi tehničku infrastrukturu i zakonodavni okvir. Digitalni euro zamišljen je kao centralnobankarski novac u elektroničkom obliku, siguran, stabilan i pod izravnim nadzorom Eurosustava – dakle, bez rizika koji karakteriziraju privatne kriptovalute. U izvješću objavljenom u srpnju 2025. ECB je potvrdio napredak u testiranju aplikacija i funkcionalnosti koje bi digitalni euro trebao nuditi: od off-line plaćanja do potpune zaštite privatnosti korisnika. Ono što zvuči kao tehnički projekt zapravo je politička strategija s ciljem da euro ostane globalno relevantan u digitaliziranoj ekonomiji.