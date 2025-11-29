Naši Portali
EDITA VLAHOVIĆ ŽUVELA

Hrvati će među prvima birati – novac, kartica ili digitalni euro

Autor
Edita Vlahović Žuvela
29.11.2025.
u 13:59

Više od 450 milijuna građana EU ide prema svijetu u kojem novac više neće biti isključivo fizički

Više od 450 milijuna građana Europske unije uskoro bi se moglo naći u svijetu u kojem novac više neće biti isključivo fizički. Do 2029., kako je potvrdila Europska središnja banka (ECB), digitalni euro postat će svakodnevica europskih potrošača, a njegova je priprema već daleko odmakla. Paralelno s time, stablecoini – digitalne valute čija je vrijednost vezana uz tradicionalne valute poput dolara ili eura – otvaraju novo poglavlje globalnog financijskog poretka.

Taj dvostruki zaokret u platnim sustavima – institucionalni, s jedne, i tržišni, s druge strane – mijenja monetarnu stvarnost Europe, pa i Hrvatske. Ideja o digitalnom euru nije marketinški trik, već strateški projekt očuvanja monetarne neovisnosti EU. ECB je od 2023. u takozvanoj pripremnoj fazi, čiji je cilj izraditi tehničku infrastrukturu i zakonodavni okvir. Digitalni euro zamišljen je kao centralnobankarski novac u elektroničkom obliku, siguran, stabilan i pod izravnim nadzorom Eurosustava – dakle, bez rizika koji karakteriziraju privatne kriptovalute. U izvješću objavljenom u srpnju 2025. ECB je potvrdio napredak u testiranju aplikacija i funkcionalnosti koje bi digitalni euro trebao nuditi: od off-line plaćanja do potpune zaštite privatnosti korisnika. Ono što zvuči kao tehnički projekt zapravo je politička strategija s ciljem da euro ostane globalno relevantan u digitaliziranoj ekonomiji.

CU
Cuki
15:47 29.11.2025.

Kaže se bitno na izborima tko broji glasove tako i bitno će biti tko je vlasnik banke i tko broji digitalni novac

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Kupnja