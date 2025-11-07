Naši Portali
PODUZEĆA NA KOLJENIMA

Gospodarska kriza u Njemačkoj: Poznata tvrtka proglasila stečaj nakon 70 godina

Euro - nova službena valuta u Republici Hrvatskoj
VL
Autor
Vecernji.hr
07.11.2025.
u 16:45

Plaće zaposlenika bit će privremeno osigurane putem stečajne naknade za razdoblje od tri mjeseca

Gospodarska kriza posljednjih mjeseci potresa Njemačku, a zbog toga su mnoga poduzeća na koljenima. Nakon više od 70 godina poslovanja, kriza je natjerala proizvođača kupaćih kostima Adolf Riedl GmbH & Co. KG iz Bayreutha da proglasi stečaj

Kako prenosi Fenix magazin, plaće zaposlenika bit će privremeno osigurane putem stečajne naknade za razdoblje od tri mjeseca. Prema odluci Okružnog suda u Bayreuthu, za privremenog stečajnog upravitelja imenovan je nürnberški odvjetnik Joachim Exner.

Tvrtka Adolf Riedl GmbH & Co. KG osnovana je prije više od sedam desetljeća. Poznata je po brendovima kupaćih kostima Sunflair, Olympia, Sunmarin i Wavemaker koji se prodaju u više europskih zemalja.
Ova europska zemlja već je na udaru, bolnice se pune zaraženim: 'Tisuće ljudi mogle bi umrijeti ove zime'
Ključne riječi
stečaj Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Kupnja