PRONAĐEN U HANAUU

Krvavi ispad u Njemačkoj: Pronađen počinitelj koji je iscrtao kukaste križeve po autima i zgradama

Several cars and houses besmeared with Swastikas and red liquid believed to be blood in Hanau
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
1/3
VL
Autor
Nenad Kreizer/Hina
06.11.2025.
u 16:02

Nakon uhićenja je proveden u psihijatrijsku ustanovu.

Policija u Hanau u saveznoj pokrajini Hessen uhitila je u četvrtak 31-godišnjeg muškarca pod optužbom da je na automobile i fasade krvlju iscrtavao kukaste križeve. Prema priopćenju policije, radi se o 31-godišnjem rumunjskom državljaninu koji je djelo za koje se sumnjiči izveo kao „moguću spontanu reakciju“ na probleme na radnom mjestu.

Osumnjičeni je kukaste križeve iscrtao vlastitom krvlju a u trenutku uhićenja je imao i 1,2 promila alkohola u krvi. Nakon uhićenja je proveden u psihijatrijsku ustanovu. Prema riječima svjedoka, a kako prenose njemački mediji, 31-godišnji Rumunj je imao problema na radnom mjestu a počinjeno djelo se tumači kao „reakcija na te probleme“.

Policija je pokrenula istragu zbog isticanja zabranjenih simbola i oštećenje imovine. Grad Hanau je osjetljiv na ispade s desno ekstremnom pozadinom zbog pokolja 2020. kada je jedan desni ekstremist ustrijelio devetero građana stranog porijekla.

