Gori brod s gotovo 3000 automobila: Ima žrtava, ljudi u panici skakali u more

Jedna je osoba poginula, a nekoliko ih je ozlijeđeno kada je izbio požar na teretnom brodu u blizini sjeverne obale Nizozemske, priopćila je u srijedu nizozemska obalna straža. Brod je plovio 27 km sjeverno od otoka Ameland, oko 180 km od glavnog grada Amsterdama kada je izbio požar, navodi se u priopćenju, javlja Reuters.

File photo of the cargo ship, the Fremantle Highway. It's reported that an electric car caught fire and the fire spread rapidly. It's feared the vessel may sink.



Some crew members were forced to jump into the water but were found by the Coast Guard. Their conditions are unknown. pic.twitter.com/azqrdCRodh