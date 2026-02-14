Kao dječak je na zidu gledao raspelo i Reagana, i zbog toga se šokirao kad je čuo Amerikance u Parizu: 'Nismo tu da biramo stranu'

Na Sveta tri kralja 2026. u Parizu je održan sastanak zemalja okupljenih u labavu, ali kakvu-takvu, Koaliciju voljnih. Američki predsjednik Donald Trump poslao je na taj summit u Parizu svog možda najboljeg prijatelja, Stevea Witkoffa, i svog zeta, Jareda Kushnera. U nekim drugim vremenima, ne tako davnima kako se iz današnje perspektive čine, već bi sama ta informacija, da lider slobodnog svijeta na sastanak savezničkih i partnerskih zemalja po nekom važnom pitanju o kojem ovisi rat i mir na europskom kontinentu, šalje svog diplomatski netalentiranog frenda i svog zeta – bila uvod u neki omanji skandal. Ali, skandal nije u tome, na to su svi već oguglali, skandal je u nečemu drugom. Amerikanci su u svojoj uvodnoj izjavi imali potrebu reći da oni nisu došli ovdje da bi zauzimali stranu po pitanju rata u Ukrajini. Belgijski premijer Bart De Wever kasnije je, na pozornici u Davosu, priznao da je bio potpuno šokiran jer: "Ja sam odrastao 1980-ih, u vremenu kad je Zapad nešto značio, kad je značio ustajanje u obranu suverenih naroda, demokracije, slobode."
Personalni dogovor, državni dogovor, improvizirani dogovor...
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Grad u Hrvatskoj koji je izgrađen u vrijeme Mussolinija danas propada pred našim očima
Prošle godine Vučiću je pozlilo u SAD-u, i vratio se u Srbiju: Cure novi detalji što se to događalo iza kulisa
Naši eurovizijski stručnjaci analizirali finaliste Dore: 'Oni imaju šansu za Eurosong, ali jedan favorit je razočarao'
Želite prijaviti greške?
Tajni aerodrom za podzemni azil: Lokalna vlast Željavu želi za turizam, a sada su (u)zbunjeni
Europski pučani s Janezom Janšom ponavljaju pogrešku koju su počinili i s Viktorom Orbánom
Ljevica može dobiti sljedeće izbore jer su ljudi siti Plenkovićevih uspjeha
Još iz kategorije
Trump je bio u vezi sa žrtvama Jeffreya Epsteina ili je samo – lagao
U Epsteinovim dosjeima Trumpovo se ime spominje više od milijun puta
Europski pučani s Janezom Janšom ponavljaju pogrešku koju su počinili i s Viktorom Orbánom
Skori parlamentarni izbori u Sloveniji postaju test vjerodostojnosti Manfreda Webera
Ljevica može dobiti sljedeće izbore jer su ljudi siti Plenkovićevih uspjeha
Aktualni premijer ide po četvrti mandat, ali čeka li ga tu Milanović? Povratak Zorana Milanovića na Markov trg izazvao bi veće odjeke u hrvatskoj politici nego njegov odlazak
EUCA mijenja položaj Zagreba na karti Europe
U ekonomskom smislu EUCA znači kontinuiranu potrošnju – obrazovanje, prijevoz, usluge, restorane, kulturne i sportske sadržaje. Ne dramatičan rast, nego postojanu potražnju koja stabilizira dio tržišta
Zemlja nam najjeftinija u EU, no svejedno nedostižna pravim poljoprivrednicima
Plodna zemlja kod nas se u nekim regijama prodaje i za 20.000 €/ha, no završava u rukama autoprijevoznika, građevinskih tvrtki, vlasnika trgovačkih lanaca..., tvrde poljoprivrednici
Trump se u kaosu snalazi odlično, ali iz njega nikad ne izvlači korist. A ni svijet
Simptomatičan je primjer puča u Venezueli. Dok se Trumpov državni tajnik Marco Rubio upinjao pred novinarima objasniti razloge američkoga noćnog upada u Madurovu spavaću sobu uobičajenim arsenalom liberalne retorike o svrgavanju diktatora i širenju demokracije, nestrpljivi Trump upao mu je u riječ kako bi objasnio da je glavni i jedini razlog intervencije bila – nafta
Robna kuća znak je obilja i punoće, nemaju je siromašni i prazni. Zato je propala Nama
Čovjek 20. stoljeća bio je, međutim, biće specijalizacije, i zato se od 1950-ih godina šire trgovački centri: robe je manje vrsta, ali su zastupljeni jaki brendovi
Dombrovskis: Uklanjanje kočnica rasta, europskom gospodarstvu treba manje birokracije
Stope rasta u Europi predugo su slabije nego što bi mogle i trebale biti. Druge zemlje bilježe brže stope rasta, a gospodarska važnost Europe se smanjuje.
Odgoj bez odgovornosti vodi i k nasilju koje kamere neće spriječiti
Najvažnije je da od djece i odraslih bezuvjetno tražimo odgovornost – za sve što rade i pričaju
Ugodni Bakić neugodno je iznenađenje na proslavi Hanfina 20. rođendana
Kad je Upravni sud u Zagrebu presudio da njihovo neostvareno pravo retroaktivno mogu konzumirati nasljednici, Pile se – žalio?! E to je već malo neočekivano za učitelja iz Novske koji u životopisu ima upisano da je radio i kao – defektolog