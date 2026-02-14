Kao dječak je na zidu gledao raspelo i Reagana, i zbog toga se šokirao kad je čuo Amerikance u Parizu: 'Nismo tu da biramo stranu'

Na Sveta tri kralja 2026. u Parizu je održan sastanak zemalja okupljenih u labavu, ali kakvu-takvu, Koaliciju voljnih. Američki predsjednik Donald Trump poslao je na taj summit u Parizu svog možda najboljeg prijatelja, Stevea Witkoffa, i svog zeta, Jareda Kushnera. U nekim drugim vremenima, ne tako davnima kako se iz današnje perspektive čine, već bi sama ta informacija, da lider slobodnog svijeta na sastanak savezničkih i partnerskih zemalja po nekom važnom pitanju o kojem ovisi rat i mir na europskom kontinentu, šalje svog diplomatski netalentiranog frenda i svog zeta – bila uvod u neki omanji skandal. Ali, skandal nije u tome, na to su svi već oguglali, skandal je u nečemu drugom. Amerikanci su u svojoj uvodnoj izjavi imali potrebu reći da oni nisu došli ovdje da bi zauzimali stranu po pitanju rata u Ukrajini. Belgijski premijer Bart De Wever kasnije je, na pozornici u Davosu, priznao da je bio potpuno šokiran jer: "Ja sam odrastao 1980-ih, u vremenu kad je Zapad nešto značio, kad je značio ustajanje u obranu suverenih naroda, demokracije, slobode."