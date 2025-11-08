Naši Portali
NOVA RETORIKA NA BLISKOM ISTOKU

Rehabilitacijom džihadista samo stvaraju nove teroriste

Autor
Hassan Haidar Diab
08.11.2025.
u 11:47

I UN pod pritiskom SAD-a priznao sirijskog predsjednika, islamista Al-Sharau; vjerski fanatici napreduju prema osvajanju Malija nadajući se sličnom scenariju

Odluka Vijeća sigurnosti UN-a o uklanjanju sirijskog predsjednika Ahmeda al-Sharae i ministra unutarnjih poslova Anasa Khattaba s međunarodnog popisa osoba povezanih s terorizmom izazvala je šok i ozbiljne sumnje u motive koji stoje iza tog poteza. Iako su obojica donedavno bila pod sankcijama zbog izravne odgovornosti za zločine protiv civila i sustavnu represiju nad manjinama, njihova rehabilitacija – predvođena Washingtonom – predstavlja presedan koji otvara vrata opasnom preslagivanju globalne sigurnosne arhitekture.

Nova realpolitika

Ključne riječi
Ahmed al-Sharaa Bliski istok Sirija

