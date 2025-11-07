FOTO SAD ukinuo sankcije sirijskom predsjedniku - evo i njegove tjeralice

Naši Portali
PREOKRET POLITIKE

SAD ukinuo sankcije sirijskom predsjedniku

Foto: Reuters/Pixsell
07.11.2025.
u 21:03

Šara, ranije poznat kao Abu Mohamed al-Džulani, postao je predsjednik Sirije u siječnju nakon što su pobunjeničke snage koje predvodi skupina Hajat Tahrir al-Šam (HTS) svrgnule Bašara al-Asada u munjevitoj ofenzivi

Sjedinjene Države ukinule su u petak sankcije sirijskom predsjedniku Ahmedu al-Šari, samo nekoliko dana prije njegovog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Prema bilješci na web stranici američkog ministarstva financija, Sjedinjene Države uklonile su oznake globalnih terorista al-Šari i sirijskom ministru unutarnjih poslova Anasu Hatabu. I Velika Britanija je u petak ukinula sankcije sirijskom predsjedniku, dan nakon što je isto učinilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Glasnogovornik Europske unije rekao je u petak da će se odluka Ujedinjenih naroda odraziti i na mjere EU-a. Al-Šara i Hatab ranije su bili podvrgnuti financijskim sankcijama koje su bile usmjerene protiv Islamske države i Al-Kaide. 

Britanija je u travnju ukinula dio sankcija Siriji, dok je EU ukinuo svoje ekonomske sankcije u svibnju, ali ograničenja povezana s oružjem i sigurnošću ostaju na snazi. Šara, ranije poznat kao Abu Mohamed al-Džulani, postao je predsjednik Sirije u siječnju nakon što su pobunjeničke snage koje predvodi skupina Hajat Tahrir al-Šam (HTS) svrgnule Bašara al-Asada u munjevitoj ofenzivi.

Foto: Rewards for Justice/Wikimedia Commons

SAD Donald Trump Sirija

Kupnja