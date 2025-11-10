Naši Portali
DAN ZA POVIJEST

Najdramatičniji pomak u odnosima Washingtona i Damaska: Al-Sharaa posjetio Trumpa

Autor
Hassan Haidar Diab
10.11.2025.
u 19:00

Mnogo toga još može poći po zlu u ovom eksperimentu koji je na samom početku i još uvijek postoje ozbiljne zabrinutosti oko prava manjina i pojedinaca, kaže analitičar Firas Maksad

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i sirijskog predsjednika Ahmeda al-Sharae danas u Bijeloj kući povijesni je preokret u američkoj vanjskoj politici i najdramatičniji pomak u odnosima Washingtona i Damaska. Bio je to prvi posjet nekog sirijskog čelnika Sjedinjenim Državama u povijesti, ali i trenutak koji može promijeniti političku arhitekturu Bliskog istoka. Trump, koji je u prvim godinama svog mandata Siriju nazivao "državom sponzorom terorizma", sada u dojučerašnjem teroristu Al-Sharai vidi partnera u borbi protiv terorizma i ključnu figuru u novom američkom planu stabilizacije regije.

Vladimir Putin Ahmed al-Sharaa Donald Trump Sirija

Avatar KMJ
KMJ
19:18 10.11.2025.

Sad ce nama Hasan rec kako stoje stvari u bezgrjesnom arapskom svijetu. Taj terorist i njegovi su rezali glave ljudima, a Hasan ce nama sad objasnit zasto bi ga ipak trebali prihvatit kad navuce sako.

Avatar Poskok101
Poskok101
19:18 10.11.2025.

Koji paradoks par excellance

KI
Kontra indoktriniran
19:57 10.11.2025.

Čudno, ali prije neki mjesec dana taj je Ahmed al‑Sharaa , održao govor u Izraelu na perfektom hebrejskom i bez akcenta. Nije tajna da je ovo dio stvaranja velikog Izraele, projekte u kojem većina participira. Sjedinjene Države i Europa imaju svoja pitanja i prioritete, Rusija i Iran imaju svoje interese, a regija je prepuna igrača s različitim ambicijama. Sve to znači da konačni ishod nije unaprijed određen. Ali upravo ta mreža interesa i odnosa čini opasnim trenutak kada diplomatske rehabilitacije i vojne kampanje idu ruku pod ruku.Izrael je uz pomoć SAD i Turske, već ukinio sve koridore Hezbollahu koji je razlog ove posjete. Hezbollah nije slab. On je ojačao zbog desetljeća podrške i utemeljio svoju bazu u dijelovima Libanona. No svaki ranjiviji položaj, svaki gubitak logističkog koridora i svaka politička delegitimizacija na međunarodnoj sceni može ga primorati na okršaj koji će imati teške civilne posljedice. Teren za napad je već pripremljen. Teroristički predsjednik u Siriji je kukavčije jaje koje će sve prodati i rasturiti. Zato je tu postavljen od onih koji su ga držali u zatvoru i pripremili ga za ovu situaciju.

