Najdramatičniji pomak u odnosima Washingtona i Damaska: Al-Sharaa posjetio Trumpa

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i sirijskog predsjednika Ahmeda al-Sharae danas u Bijeloj kući povijesni je preokret u američkoj vanjskoj politici i najdramatičniji pomak u odnosima Washingtona i Damaska. Bio je to prvi posjet nekog sirijskog čelnika Sjedinjenim Državama u povijesti, ali i trenutak koji može promijeniti političku arhitekturu Bliskog istoka. Trump, koji je u prvim godinama svog mandata Siriju nazivao "državom sponzorom terorizma", sada u dojučerašnjem teroristu Al-Sharai vidi partnera u borbi protiv terorizma i ključnu figuru u novom američkom planu stabilizacije regije.
Sad ce nama Hasan rec kako stoje stvari u bezgrjesnom arapskom svijetu. Taj terorist i njegovi su rezali glave ljudima, a Hasan ce nama sad objasnit zasto bi ga ipak trebali prihvatit kad navuce sako.